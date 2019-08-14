Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı

Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA
G.Tarihi: 14.08.2019 19:16
101 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kurban Bayramı ziyaretinde beş nesil buluştu, büyük anne Semahat Ayaz, torunun torunu görmenin mutluluğunu yaşadı. 82 yaşındaki büyük anne Semahat Ayaz'ı (sol1), bayramda yalnız bırakmak istemeyen kızı Nuriye Boylu (sol2), Boylu'nun kızı Kadriye Toprak (sağ2)), Toprak'ın kızı Dilara Özkul (sağ1) ve 5 aylık oğlu Ömer Alp Özkul (kucakta) Ayaz'ın Saray Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi.
 
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
- Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kurban Bayramı ziyaretinde beş neslin bir araya gelmesiyle 82 yaşındaki Semahat Ayaz, torunun torunu görmenin mutluluğunu yaşadı 
- Semahat Ayaz:
- "Torunumun torununu görmek de çok güzel bir duygu. Allah bana uzun bir ömür vermiş, torunumun torununu da gördük çok şükür"
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kurban Bayramı ziyaretinde beş nesil buluştu, büyük anne Semahat Ayaz, torunun torunu görmenin mutluluğunu yaşadı.
Büyük anne Semahat Ayaz'ı (82) bayramda yalnız bırakmak istemeyen kızı Nuriye Boylu (62), Boylu'nun kızı Kadriye Toprak (47), Toprak'ın kızı Dilara Özkul ve 5 aylık oğlu Ömer Alp Özkul, Ayaz'ın Saray Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi. 
Torunun torununu bayramda görmenin mutluluğunu yaşayan Ayaz, 5 aylık Ömer Alp Özkul'u kucağına alarak sevdi.
Bir araya gelen beş nesil, birbirleriyle sohbet ederek hasret giderdi ve bayram tatlısı yedi.
- "Büyük annem torununun torununu görmüş oldu"
Beş nesli bayramda buluşturan Dilara Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğu Ömer Alp olduktan sonra büyük anneannelerini ziyaret etmeyi çok istediğini söyledi.
Buluşmayı özel olarak ayarladığını, annesini ve anneannesini de alarak büyük annelerini ziyaret ettiklerini aktaran Özkul, "Büyükannem torununun torununu görmüş oldu, onları bir araya getirmek çok güzel bir duydu." dedi.
Özkul, bayram coşkusunu beş nesil yaşadıklarını ifade ederek "Büyük anneannemiz çok mutlu oldu. Büyüklerimizi bayramda yalnız bırakmadık. Geleneklerimizi yaşattık, çok mutluyuz, çok güzel bir bayram geçirdik." diye konuştu.
Özkul'un annesi Kadriye Toprak da fırsat buldukça aile bireyleriyle bir araya geldikleri ancak bu yıl diğerlerinden farklı olarak anneannesini yeni doğan torunu ile tanıştırdıklarını anlattı.
Kızı Dilara'nın beş nesli bir araya getirerek kendilerine iki bayramı bir arada yaşattığını dile getiren Toprak, "Sevinçliyiz hep beraber güzel bir bayram geçirdik." dedi.
- "Torunumun torununu görmek de çok güzel bir duygu"
1953 yılında görücü usulü ile evlenen büyük anne Semahat Ayaz ise bayramda torunun torununu gördüğü için mutlu olduğu aktararak şunları kaydetti:
"Dört çocuğumdan 12 torunum var. Onların da torunları var artık. Çok sevinçliyim, yavrularım bayramda çok şükür geldiler, beni yalnız bırakmadılar. Torunumun torununu görmek de çok güzel bir duygu. Allah bana uzun bir ömür vermiş, torunumun torununu da gördük çok şükür."








 
ISPARTA (AA) - 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 201908 Ağustos 2019
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatıIsparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı08 Ağustos 2019
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdiBakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi08 Ağustos 2019
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandıIsparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı08 Ağustos 2019
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimiIsparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi09 Ağustos 2019
Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBurdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı11 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulunduIsparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu10 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gittiIsparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti11 Ağustos 2019