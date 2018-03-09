Batı Akdenizli mermer ihracatçıları ABD’yi Ekonomi Bakanlığı destekleriyle yürütülen URGE projeleriyle fethetti. ABD’ye 2 yıl içerisinde 3 kez giden mermer ihracatçıları, etkin çalışmaları sayesinde ülkeyi Batı Akdeniz’den en fazla ihracat yapılan 4'üncü ülke noktasına getirdi.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, etkin çalışmalar sonucunda ABD’nin bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 4’üncülüğe yükseldiğini söyledi. Mermer ihracatçılarının 2 yılda 3 kez ABD’ye gittiğini bildiren Satıcı, "2015 yılında ABD’ye 49 milyon dolar ihracatımız vardı. 2016 ve 2017 yılında etkin çalışmalar gerçekleştirildi. Bunun sonucunda ABD’ye 2017 yılında 75 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 2018 yılının 2 aylık döneminde ise ihracatımız yüzde 50 artışla 20 milyon dolara yaklaştı" dedi.URGE projeleri kapsamında 2016 yılında 2 kez, 2017 yılında da 1 kez ABD’ye gidildiğini açıklayan Mustafa Satıcı, "Bu görüşmelerde ABD’nin önde gelen mermer ithalatçıları, mermer tedarikçileri, proje uygulayıcısı ve mermer depolarının üst düzey yöneticileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Özetle ihracatçılarımız ABD’de etkili çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmaların karşılığını da iş anlaşmaları sağlayarak aldı" ifadelerini kaydetti.BAİB olarak uygulamaya koyulan URGE projeleri hakkında da bilgi veren Satıcı, "BAİB, Batı Akdeniz ihracatının artması, ihracatçıların alternatif pazarlar oluşturması için toplam 6 URGE projesi organize etti. Bu projelerin 2’si tamamlanırken, geriye kalan 4 projenin 2’si yeni başladı ancak yurt dışı pazarlama heyetleri organizasyonu aşamasına geldi. 2016 yılında başlayan diğer 2 proje ise tüm hızıyla devam etmekte. BAİB, önümüzdeki süreçte de yeni URGE Projeleri düzenleyerek, bölge ihracatının gelişmesine katkı sağlamayı planlıyor" diye konuştu.Toplam 6 URGE projesine, 165 ihracatçının katılım sağladığını bildiren Satıcı, "Bugüne kadar Çin, ABD, İtalya, Avustralya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Kanada ve Katar gibi 9 ülkeye gidildi. Bu ülkelerden Çin ve ABD’ye defalarca gidilerek, bu pazarda etkinliğin artması sağlandı. Yurt dışı pazarlama heyetleri çerçevesinde gidilen ülkenin önemli ithalatçılarını ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştiren BAİB URGE heyetleri, aynı zamanda hedef ülkenin dünyaca ünlü fuarlarına da ziyaretler gerçekleştirdi" dedi.ANTALYA (İHA)