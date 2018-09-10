- Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, kriz öncesinde Rusya’nın bölgeden en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu hatırlatarak, 2014 yılında Batı Akdeniz’den Rusya’ya 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Aynı zamanda Bahar, “Hedefimiz uçak krizi öncesindeki rakamlara ulaşmak. Bu yıl 100 milyon dolara, 2019 yılında 200 milyon dolara, takip eden yıllarda da daha önce olduğu gibi 300 milyon dolarlı rakamlara ulaşmak istiyoruz” dedi.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), ilişkilerin her geçen gün geliştiği Rusya’ya 345 milyon dolarlık sefer düzenlemeye hazırlanıyor. 17-20 Eylül tarihleri arasında Moskova’da World Food Moscow Fuarına katılacak olan BAİB, burada gerçekleştireceği çalışmalarla ihracat rakamlarını eski günlerine döndürmeyi hedefliyor. Fuara Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarıyla birlikte katılacak olan BAİB, bölgenin ihraç ürünlerini tanıtmanın yanı sıra, süpermarket zincirlerinin üst düzey yetkilileri ve meyve sebze ithalatçılarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, kriz öncesinde Rusya’nın bölgeden en fazla ihracat yapılan ülke olduğuna değinerek, 2014 yılında Batı Akdeniz’den Rusya’ya 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bahar, “Kriz ile birlikte siyasi ilişkiler gibi ticari ilişkilerde de aksama yaşandı. İlişkilerin normale dönmesinin ardından Rusya’ya olan ihracatımız yeniden artmaya başladı. Geride kalan 8 aylık dönemde Rusya’ya yüzde 140 oranında artışla 76 milyon 716 bin 551 dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.Moskova’da düzenlenecek olan World Food Moscow Fuarının Batı Akdeniz ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Bahar, “Rakamların da ifade ettiği gibi Rusya’ya olan ihracatımız her geçen gün ciddi oranda artıyor. Bu nedenle World Food Moscow Fuarına büyük önem veriyoruz. Fuarda bölgemizin yaş meyve sebze ürünlerinin yanı sıra tüm gıda ürünlerinin tanıtımını yapacağız. Bölgemiz adına önemli iş görüşmelerinin yanı sıra Rusya devlet yetkilileri ile üst düzey görüşmelerde gerçekleştireceğiz. Bu fuar Rusya’nın komşu ülkelerine olan ihracatımız açısında da önemli” şeklinde konuştu.Geride kalan 8 ayda yüzde 146,6 artışla gerçekleşen 78,7 milyon dolarlık ihracatın, yılsonunda 100 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini belirten Bahar, “Rusya’ya olan ihracatımızda asıl artışın 2019 yılında gerçekleşmesini bekliyoruz. Hedefimiz uçak krizi öncesindeki rakamlara ulaşmak. Bu yıl 100 milyon dolara, 2019 yılında 200 milyon dolara, takip eden yıllarda da daha önce olduğu gibi 300 milyon dolarlı rakamlara ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.İHA