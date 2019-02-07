Turizm profesyonellerinin, tatil planlayan tüketicilerin buluştuğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un katıldığı törenle açılan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) koordinasyonu ve desteği, bölgedeki kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin işbirliğinde açılan stantlarda Batı Akdeniz tanıtıldı. EMİTT 2019’da Antalya standında başarılı atış yapanların tatil ve festival biletleri kurasına katılma hakkı kazandığı golf sahası ile minyatür Aspendos tiyatrosu merdivenleri, Isparta Burdur standında gül ve lavanta tarlaları görsellerinin bulunduğu fotoğraf köşesi, Isparta ve Yalvaç müzelerinin simgelerinin yeraldığı hatıra paraların hazırlandığı bölüm, Bucak Salebi ve yöresel lezzetlerin ikram edildiği bölümler başta olmak üzere Batı Akdeniz stantları büyük ilgi gördü