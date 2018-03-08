Başvurular e-Devletten yapılacak!

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu 1800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılabilecek...

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) ÖSYMtarafından lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden, "P3" puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den "P93" puan türünden en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

Eğitime, lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800 kadın olmak üzere 8 bin ile 1800'ü erkek 200'ü kadın olmak üzere 2 bin ön lisans mezunu öğrenci alınacak.

Adaylar, 12 Mart-23 Mart 2018 tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek.

Sınavlardaki başarılarının ardından Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

22'nci Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlardan bazıları şöyle:

"- T.C. vatandaşı olmak,

- Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."

Başvuruda bulanacak adaylar, aranan şartların tamamı ile ileride açıklanacak sınav takviminin takibini Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapabilecek.