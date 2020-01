Eğirdir Belediyesi Bülteni

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’ÜN

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan GÖK, "İnsanların sağlıklı bilgi alması için yoğun mesai harcayan gazetecilerin gününü kutluyorum" dedi.Belediye Başkanımız Veli GÖK; ‘Kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de medya olduğunu hatırlattı. Toplumların gelişmesi ve güçlenmesi için medyanın da güçlü olması gerektiğini ifade eden Başkan GÖK, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Gazetecilik mesleği çağımızın en zor mesleklerinden bir tanesidir. İnsanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Toplumsal bilinci artırarak güçlendirmeyi hedefleyen gazetecilik mesleği, kamuoyu yararına olan her türlü projenin de yanında durmaktadır. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, yaşamın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Bu vesileyle Isparta'mızda, İlçemizde görev yapan yerel gazete, internet gazetesi, ulusal ajans ve temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." Dedi.