Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e önemli görev

Belediye Başkanımız Veli Gök, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB) Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan seçimlerde 7 kişilik Encümen Üyeliği görevine getirildi. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına (AKBB) Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tekrar seçildi.Eğirdir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB) Olağan Meclis Toplantısı Porto Bello Hotel’de yapıldı.Olağan meclis toplantısında birlik üyesi belediyelerin başkanları ve AKBB Genel Kurul Üyesi Belediye Meclis Üyeleri oy kullandı. Toplantıya Belediye Meclis Üyesi Müslahattin Yaman da katıldı.