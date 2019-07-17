BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ

YILLARCA YAPILMAYAN BABAKEYF YOLU YAPILIYOR

Eğirdir Poyraz Mahallesi Yellibelen mevkiinde bulunan Eğirdir Turizmine farklı bir pencere açan, Eğirdir'i tepeden panaromik gören yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen tarihi mekan Babakeyf Cafenin yolları yıllar sonra Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün talimatlarıyla, Fen İşleri Müdürümüz Hülya ERTAP'ın nezaretinde yapılmaya başlandı.Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün projeleri arasında yer alan Cam Terasında yapılması planlanan cafenin yollarından yıllarca gelen yerli ve yabancı misafirler şikayetçiydi. Babakeyf işletmecisi Memiş ÇETİN, 'Eğirdir Turizmi açısından muhteşem olacak, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e minnettarız, yıllarca yapılamayan hizmetler Veli Başkanımızla yapılıyor, çok teşekkür ediyoruz, Eğirdir adına çok mutluyuz' dedi.