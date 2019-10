Konya Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda konuşan Dernek Başkan, “Bizler kuşak olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğu dönemde çocukluğumuzu ve gençliğimizi geçirdik. Bölge insanımız için çaba sarf edeceğimizi, insanların duasını alma içinde olacağımızı, her zaman dile getirdiğim gibi “acıların paylaşıldıkça hafiflediği, mutlulukların ise paylaşıldıkça daha da büyüdüğü’’ ilkesi bizim önceliğimizdir. Hemşerilerimizin iyi, kötü gününde yanında olmak ve bu gayreti sarf etmek taahhüdümüzdür. Her insanın kendine ait bir siyasi düşüncesi ve fikri olabilir. Derneğimizin temel amacı her düşünceye, her fikre toplumsal değerlerimize aykırı olmamak kaydı ile saygı duymaktır.Geçen bu iki yıl içerisinde fuarlara katılarakDerneğimiz kuruldu kurulalı belki duyuru yapılıp herkesin katılabildiği Ayvalık-Çanakkale-Bursa illeri gezi proğramı düzenledik ve Konya ilinde bulunan Ispartalı Yüksekokul öğrencilerinden muhtaç durumda olanlara 6 yıldır verdiğimiz, öğrenci bursunu bu yılda devam ettirmek için çok önemli bir noktaya gelindiği ve bunu gerçekleştirmek için değerli hemşehrilerimizin maddi ve manevi katkılarına ihtiyaçları olduklarını ifade etti.13 Ekim 2019 Pazar günü saat 14:00'te dernek lokalinde Dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, gündemin okunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile devam eden genel kurulın konuşmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Geçmiş dönem faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından mevcut yönetim ve denetim kurulu genel kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi.Tek listenin olduğu yeni Yönetim Kurulu açık oylama usulü ve oy birliği ile Dernek Başkanı, güven tazeledi. Listede yer alan 6 isim (Fuat Sunay ŞİRİN, Durmuş KULAK, Asım KILCAN, Tamer DOĞAN, Ahmet DEMİRCAN ve Mehmet ARIKAN) derneğin yeni yönetimini oluşturdu.Program sonrasında toplantıya katılan üyelere teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan, “Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyoryetki vermiş olduğunuz önümüzdeki süreçte yapılacak ve alınacak kararların Vatanımıza, Milletimize yararlı sonuçlar doğurması dilek ve temennisi ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.