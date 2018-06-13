ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEK MİMAR SAYIN YUSUF ZİYA GÜNAYDIN’IN RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI KUTLAMA MESAJIDIR

Mübarek Ramazan ayının nimet ve ibadetlerini idrak ettiğimiz bir aylık süreden sonra bayramla bütünleşmek ve bayram günlerinin coşkusunu derinlerimize çekmek eşsiz bir manevi haz ve değerdir.

Ramazan Bayramı orucun mükâfatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin emsalsiz bir kaynağıdır.

Bayramlaşmada sadece bedenler sarılmayacak, sadece eller tutuşmayacak; aynı zamanda kırılan kalpler onarılacak, incinen birlik ve beraberlik duyguları helalleşecektir.

Bayram; buluşmanın, barışmanın ve beraberliğin öğütlendiği; küslüğün, dargınlığın ve ayrı düşmenin yerildiği mukaddes bir dönemin adıdır.

Büyükleri hürmetle hatırlamanın, küçükleri içtenlikle sevmenin, her yaş ve düzeyde karşılıklı muhabbet yolları inşa etmenin sırrına bayramla birlikte erişilmektedir.

Gönüllerdeki tortular bayramın içerdiği derin mana sayesinde temizlenmekte, kalplerdeki perdeler ve zihinlerdeki yapay engeller bayram günlerinin tesiriyle ortadan kalkmaktadır.

Ramazan Bayramı’nın, insanımız arasına ekilmeye çalışılan ayrık otlarının temizlenmesi hususunda bir fırsat; yapay, kısır ve sonu olmayan tartışmaların bitirilmesi noktasında bir eşik olmasını özellikle temenni ediyorum.

Bu vesile ile aziz hemşehrilerimizin, komşu coğrafyalarda yaşayan Türkmen kardeşlerimizin, Dünya’nın neresinde olursa olsun hali hazırda yaşama mücadelesi veren soydaşlarımızın ve zor günler geçiren İslam âleminin Ramazan Bayramını en iyi dileklerimle kutluyor, Cenab-ı Allah’tan esenlikler temenni ediyorum.





Ayrıca vatan ve millet uğruna aramızdan ayrılan aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet dilerken; tüm şehit analarının, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının da bayramlarını dualarımla birlikte tebrik ediyorum.



BAYRAMDA BELEDİYEDE BULUŞUYORUZ

Isparta Belediyesindeki Ramazan Bayramı bayramlaşma töreni birinci günü ‘Bayramda Belediyede Buluşuyoruz’ sloganıyla saat: 11.00’da gerçekleşecek. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, tüm Isparta halkını belediyede gerçekleşecek olan bayramlaşmaya davet etti.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Ispartalı tüm hemşehrilerimizi çocukları ile birlikte belediyemizde düzenleyecek olduğumuz bayramlaşma programında buluşmaya davet ediyorum” dedi.

