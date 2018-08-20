ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI

YÜKSEK MİMAR SAYIN YUSUF ZİYA GÜNAYDIN’IN

KURBAN BAYRAMI MESAJIDIR



Kurban Bayramına yeniden kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyor, yaşatıyoruz.



Kurban, Allah’a manen yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır. Bayramla birlikte unutulmaya yüz tutmuş insani değerlerin varlığı bir kez daha ispat edilecektir.



Bayramlar; umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran, husumet ve kutuplaşmanın keskin ucunu törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesi, dayanışma ve kardeşlik membaıdır.



Kurban Bayramı millet olarak çok ihtiyacımız olan huzur ve esenlik ortamının bir nebze de olsa sağlanmasına destek olacaktır.



Gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak için bayramı bir kucaklaşma vesilesi olarak değerlendirmeliyiz.



Bayramlar vefanın sırrını, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın ve kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlardır.



Bayram; millet olmanın, bir olmanın, birlik içinde yaşamanın, ihanet kuşatmasını yaracak dirayet ve direncin mübarek bir kaynağıdır.



Bizi ayırmak isteyenlere en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklıdır.



Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir.



Yüce Allah'a kulluk bilincinin bir gereği olarak yaptığımız kurban ibadetinin manen arınmak ve aklanmak, kırgınlıkların, küskünlüklerin ve anlamsız çekişmelerin son bulması için de iyi bir fırsat olacağı şüphesizdir.



Bu duygu ve düşüncelerle belediye personelimin, Ispartalı hemşehrilerimin, şehit ailelerimizin, Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramını içtenlikle tebrik ediyorum.

