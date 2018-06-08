ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEK MİMAR YUSUF ZİYA GÜNAYDIN’IN

KADİR GECESİ KUTLAMA MESAJIDIR



Manevi pek çok hikmeti, rahmeti ve bereketi üzerinde barından Ramazan Ayının son günlerine girmiş bulunuyoruz. Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımızda müjdelenen mübarek Kadir Gecesini dualarla idrak ediyoruz.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Kadir Gecesi, yüce kitabımız Kuran'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu ve mübarek bir gecedir.

Kadir Gecesi, kulun Allah'a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.

Barışın, kardeşliğin ve güzelliğin öğütlendiği; dostluğun, merhametin ve muhabbetin övüldüğü; ayrılığın, nifakın, dargınlığın ve küslüğün reddedildiği kutlu dinimizin buyruklarında ihtiyacımız olan manevi tılsımın varlığı olan bu gece hepimiz için ilahi nimettir.

Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşarak tövbelerinin kabul edilmesini Cenab-ı Allah’ın lütfuna mazhar olabilmeyi diliyorum. Kadrin ve hatrın sayıldığı, bereket ve bolluğun sağanak gibi yağdığı bu fazilet dolu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu Mübarek Kadir Gecesi’nin Türk Dünyasına, Vatanımıza, Milletimize, Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, Türk İslam Âlemine Hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Bu vesile ile tüm Ispartalı hemşehrilerimin Kadir Gecesini kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım.