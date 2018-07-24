ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEK MİMAR SAYIN YUSUF ZİYA GÜNAYDIN’IN

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJI



Basın mensuplarının özgürce haber yapmalarının önündeki engelleri kaldıran dolayısıyla kamuoyunun haber alma özgürlüğünün de önünü açan basında sansür uygulamasının kaldırılışının bu yıl 110. yıldönümünü kutluyoruz.

Türk basını tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, Milletin Müşterek Sesidir” ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.



Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.



Görevini, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren özgür basın, demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin büyük güvencesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle basın mensubu arkadaşlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı dilerim.