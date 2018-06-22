Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alan partisi MHP’nin Isparta Milletvekili adaylarıyla sahada çalışmalar yaparak oy istedi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve MHP Milletvekili adayları, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalışmalarının gündüz bölümünde MHP Milletvekili adayları Hasan Basri Sönmez ve Özgür İsmailoğlu ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Yusuf Ziya Günaydın, akşam da Zafer ve Batıkent Mahallelerinde düzenlenen kahve toplantılarına katıldı. Başkan Günaydın, esnaf ve kahve toplantılarında vatandaşlara 15 Temmuz süreci, Cumhur İttifakı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Cumhur İttifakı ve MHP’nin desteklenmesini istedi.15 Temmuz hain darbe girişiminden bahseden Günaydın, milletvekilliği seçimlerinde de MHP’nin desteklenmesini istedi. Günaydın, “Pazar günü seçim var. Milletvekilliğinde de MHP’yi desteklemeniz bana moral katar. Ankara’da milletvekilimin olması benim işlerimi yapmamda kolaylık sağlar. Bugüne kadar hiçbir parti ayrımı yapmadan Isparta’mıza hizmet verdim. Isparta’nın başkanıyım, hiçbir kulu ayırmadım. Hizmetin sonu yok, onun için Ankara’da elimi güçlendirin. Onun için seçimlerde Cumhur İttifakını ve MHP’ye desteklerinizi bekliyorum. Isparta’mıza daha güzel hizmetler yapalım. Isparta’ya gece-gündüz hizmet eden bir belediye ve Isparta’nın hizmetçisi belediye başkanı olarak desteklerinizi bekliyorum. Biz vatandaşlarımıza, memleketimize, ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Çalışkan, dürüst, hizmet sever, mütevazi, hizmetin hayır olduğunu bilen adayımız var. Bu arkadaşımıza desteklerinizi bekliyorum. MHP Türk milletinin özüdür. Dünyanın beyefendisi Türk milleti olacaktır” şeklinde konuştu.İHA