Başkan Günaydın, Mahalle Buluşmalarına Davraz’dan başladı

Başkan Günaydın, Mahalle Buluşmalarına Davraz’dan başladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Başkan Günaydın, Mahalle Buluşmalarına Davraz’dan başladı   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  -“Verilen oyları helal ettirmek için gece gündüz çalışıyorum”   
 
- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mahalle Buluşmaları kapsamında, “Dünyada en güzel olay hizmettir. Meclis üyelerimiz ve belediye olarak bizler hizmet işçisiyiz. Kendimi bir çalışan olarak, halkın hizmetçisi olarak görüyorum. Bana ve partime verilen oyların karşılığını helal ettirmek için gece gündüz çalışıyorum” dedi.   
Isparta Belediyesi Mahalle Buluşmaları Davraz Mahallesinden başladı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ailesi ile birlikte katıldığı Mahalle Buluşmasında, mahallelinin sorunları, talepleri ve şikâyetleri dinlendi. Bunun için tüm daire müdürleri kurulan Hizmet Masasında gelen talepleri değerlendirdi. Akşam da sanatçı Ümmü Erbil tarafından meydanı dolduran vatandaşlara bir konser verildi. 
   
“Kendimi çalışan, hizmetçi olarak görüyorum” 
 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, dünyada en güzel olayın hizmet olduğunu belirtirken, seçilen bir kişinin seçenlerin hizmetçisi, kölesi olmak zorunda olduğunu aktardı. Meclis üyeleri ile birlikte Isparta Belediyesi ve kendisini hizmet işçisi olarak tanımlayan Günaydın, “Kendimi çalışan, hizmetçi olarak görüyorum” dedi. 

İHA
   
“Notlara baktım, artık çok fazla talep yok” 
 Davraz’ın, Isparta’nın en büyük mahallelerinden birisi olduğunu anlatan Günaydın, mahalleye yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Davraz Mahallesinin altyapısı ile birlikte asfaltının tamamlandığını ve yenilendiğini dile getiren Günaydın, şehrin yüzde 95’inin bu şekilde bitirildiğini belirtti. Hizmette mutlaka eksikliklerin bulunabileceğini anlatan Günaydın, “Bu yapılanlar sonrasında tüm müdürlerimiz ile birlikte buraya geldik ve kurduğumuz hizmet masası ile de talep ve sorunları dinliyoruz ve ardından da bunları tamamlayalım dedik. Halkımızın mutlu, sorunsuz yaşaması için buradayız. Şu ana kadar alınan notlara baktım, çok fazla talep yok. Bu alınan taleplerin de gereğini yapınca mahallemiz iğneden ipliğe bitmiş olacak” şeklinde konuştu. Günaydın, “Belediye olarak bilinçli çalışıyoruz. AR-GE’miz çalışıyor. Proje üretiyor. Türkiye’nin en büyük projelerini Isparta Belediyesi çiziyor. Etnografya Müzesi, Dede Korkut Müzesi, Ergenekon Müzesi, otogar, güreş alanı, bunlar Isparta’yı büyüten, yaşatan, geliştiren projelerdir. Yeni projeler geliyor” dedi. 
   
Eksi 630 milyondan, artı 630 milyona 
Kendisinin bir dönem ara vermesinin ardından ikinci defa belediye başkanı seçildiği döneme de atıfta bulunan Günaydın, belediyeyi 630 milyon lira borçla devraldığını ve şu anki bütçesinin de 630 milyon liraya ulaştırıldığını hatırlatarak, “Belediyemiz nüfusuna oranla en büyük yatırımları yapabilecek güçtedir. 250 milyon liralık şu anda yatırım yapılıyor ve bu yatırım maliyetinin 160 milyon lirası da ödenmiştir” diye konuştu.   
 
“Ucuz su içireceğiz diye halkı kandırdılar” 
  Kendisinden önceki belediye yönetiminin ‘Isparta’ya ucuz su içireceğiz’ diyerek halkı kandırdığını belirten Günaydın, “O zaman masum halkımızı kandırdılar. Benim son 9 senelik yönetimimde ise suya zam gelmedi. En kaliteli, sağlıklı suyu halkımız bir liradan içiyor. Bu benden önce 2 liraydı” hatırlatmasında bulundu. 9 seneden buyana Isparta’yı ucuz kent yapmak için uğraş verdiğini dile getiren Günaydın,  öğrencilerin şu anda otobüslerden bir liraya yararlandığını aktardı. 
   
“Herkese hizmet sevdam var” 
  Oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Günaydın, “Herkese hizmet sevdam var. Bana ve partime verilen oyların karşılığını helal ettirmek için çalışıyorum. Isparta’mıza 3 büyük sosyal tesis yapılacak. Bunların yerleri belirlendi. Bu tesisler 44 mahallemizi temsil edecek. Oyuncak, gecekondu şeklinde yapmayacağız. Bütün Isparta’yı ayna yapıyoruz. Şehrimizi süratle yükseltiyoruz. Isparta’yı dünya şehirleri arasında yarıştıracağız. Hedefimiz bu. Isparta’nın ekonomik girdisini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Gül Fuarı bunun bir örneğidir. Fabrikalar kuruyoruz, kazandığımızı da Isparta’mızın hizmetine sunuyoruz” dedi.   
 
“Kokunun bizimle alakası yok” 
 Başkan Günaydın ayrıca Vatan Mahallesi ve civarındaki mahallelerde hissedilen kokunun Isparta Belediyesi ile ilgisinin bulunmadığının altını çizerek, bu konunun suiistimal edildiğini ve siyasette malzeme olarak kullanılmaya çalışıldığını belirtti. Günaydın, “Kokunun bizimle alakası yok” dedi. 
   
Muhtar Kunt’tan Başkan Günaydın’a teşekkür 
Programda Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt da, mahallelerine verdiği değerden dolayı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür ederken, mahallelerinde altyapı, asfaltının yenilendiğini, yine Davraz Parkı ile birlikte mahalleye 3 adet parkın kazandırıldığını dile getirirken, yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür etti. 
 
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İHA
                                         
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