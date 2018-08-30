- Isparta Belediyesi Mahalle Buluşmaları Karaağaç Mahallesinde devam etti.Senirkent’in Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. Karaağaç Mahallesi eğitim, kültür, sanat, spor başta olmak üzere karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Senirkent Uluğbey ile Kardeş Mahalle Kardeş Köy ilan edildi.Karaağaç Mahallesi Buluşması kapsamında kurulan hizmet masalarında daire müdürleri vatandaşların istek ve taleplerini not alırken, çocuklar içinde mahalle meydanlığında balon parklar kuruldu. Sanatçı Ümmü Erbil birbirinden güzel eserleriyle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Kurduğumuz hizmet masası ile daire müdürlerimiz sizin isteklerinizi, adeta emirlerinizi bekliyor. Ufak tefek demiyor, her türlü isteği yerine getiriyoruz” dedi. Isparta’ya sevgi, mutluluk, güzellik, dostluk, muhabbet vermek istediklerini söyleyen Günaydın, şehirde asfalt çalışmalarında yüzde 95 oranına ulaşıldığını, muhtarın isteklerinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini aktardı.İHA