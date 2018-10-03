- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. Ziyaret anısına Başkan Günaydın’a çiçek ve Türk Devletlerinin bayrağı takdim edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçen hafta il başkanı ve yönetimi olarak atandıklarını hatırlatan İl Başkanı Nail Bayram, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yaklaşık 2,5 aydır boştu. İnşallah yeni kadrolarımız, çalışkan abilerimiz ve kardeşlerimizle bu boşluğu dolduracağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yapmış oldukları bir ittifak görüşmeleri var. İttifak görüşmeleri ne olursa olsun, biz Milliyetçi Hareket Partili mevcut belediye başkanımızı tekrar Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı yapıp, yeni projeler ve yatırımların devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.Günaydın: “Milli şuur ve ülke sevdası içerisinde çalışan bir topluluk olduğumuzu şehrimiz görecektir”Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Isparta Belediyesi ve başkanı olarak güzel bir gün yaşıyoruz. Teşkilatımız bizlere ziyarete geldiler. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum, bu ziyaret bana güzellik, mutluluk ve güven verdi. Tüm arkadaşlarımız çok değerli. Birlik ve beraberlik içerisinde olmanız bana sevinç verdi. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, yakında kurulacak ilçe teşkilatımız ile Isparta’mızda ne kadar başarılı ve güzel, gayret içerisinde çalışan milli şuur ve ülke sevdası içerisinde çalışan bir topluluk olduğumuzu şehrimiz görecektir. Çalışmalarımızda başarılar diliyorum.”Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.İHA