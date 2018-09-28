Başkan Günaydın Isparta esnaf ziyaretinde bulundu

Başkan Günaydın Isparta esnaf ziyaretinde bulundu
ISPARTA 2
Isparta Düğün Salonları
Şükreden bir esnafımız var
 
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Günaydın, son günlerde dövizdeki dalgalanmadan dolayı Türkiye’de ‘fırsatı ganimet’ olarak görenlerin bulunduğunu, bunun bir hata olduğunu söylerken, “Bizim insanlığımıza ve esnaflığımıza bu yakışmıyor” dedi. Isparta esnafının ise bu fırsatçılığı yapmadığını, buna karşın ‘zam yapmadan nasıl dayanabilirim’ düşüncesinde olduğunu dile getirerek, “Bu şekilde düşünen esnaflarımızı tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Isparta halkımızın farklı bir özelliği var. O da şükreden bir esnafımız var. Şükredenin bereketi artar, bunun önemini bilen esnaf ve Ispartalımız var” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, gerek makamında, gerekse arazide çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan makamına gelen ziyaretçileri kabul eden, diğer taraftan belediyenin arazideki çalışmalarını her an yerinde inceleyen Başkan Günaydın, bulduğu en ufak bir zaman diliminde de vatandaşlarla ve esnafla bir araya geliyor. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, son olarak da günlük rutin işlerinin ardından bulduğu fırsatla yanında belediye meclisi üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen, son günlerde yaşanan dövizdeki dalgalanmanın yansımalarını izleyen Başkan Günaydın, vatandaşların istek ve taleplerini aldı.
Esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Günaydın şu değerlendirmede bulundu:
“Esnafımızı çok sevecen ve morali yüksek gördüm. Ticaretin bir miktar normalleşme sürecine girdiğini belirtiyorlar. Özellikle marketlerde bir günde anormal seviyede fiyat değişiklikleri yaşanıyor. Bunun yansımasını görmek istedim. Maalesef ülkemizde fırsatı ganimet olarak görenler var. Bu çok büyük bir hatadır. Bizim insanlığımıza ve esnaflığımıza bu yakışmıyor. ‘Dolar yükseldi’ diyor, bir yapacaksa beş zam yapıyor. Bunların önlenmesi lazımdır. Keşke belediyelere de kontrol yetkileri verselerdi. Bugün ‘Isparta esnafımız ne yapıyor’ niyetiyle baktım. Isparta esnafımızın çoğu bu fırsatçılığı yapmadığı gibi, zam yapmadan nasıl dayanabilirim düşüncesinde olduklarını gördüm. Bu şekilde düşünen esnaflarımızı tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Buna iyi bir şekilde direnmemiz lazım. Isparta halkımızın farklı bir özelliği var. O da şükreden bir esnafımız var. Şükredenin bereketi artar, bunun önemini bilen esnaf ve Ispartalımız var. Halkımızın bu tavrı hayırlı olsun diyorum. Acizane bu fiyat direnişini yapmayan esnafımız varsa da onları da bu konulara dayanışmaya riayet etsinler. Benim bir niyetim var. Isparta’yı, Türkiye’nin en ucuz kenti yapmak istiyoruz. Neden on yıldır suya zam gelmedi, neden belediyenin bütün hizmetlerine zam yapılmadı. Bunun nedenleri var. Biz dayandık, hiçbir sorunumuz da yok. Bereketimiz de arttı, batak belediyeden zengin bir belediye haline geldik. Şu anda 4 bine yakın haneden 3 tona kadar su kullanımından ücret almadık. Bu insanlarımızın ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Ispartalı halkımıza bizim yaptıklarımızı esnafımız da duysun ki, onlarda yardımcı olsunlar, fırsatı ganimet bilmesinler. Isparta’mızı ucuz kent yapmak istiyoruz. Otobüsler, su ucuz olacak. Her konuda ucuz olacak. Bu içimde yıllardır bir ahttır. Büyük bir olay olmasa da Isparta’mıza bir nefes aldırma olayıdır bu”

ISPARTA BELEDİYESİ
 
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