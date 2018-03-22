Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti. Yorulmaz, Başkan Günaydın’ın görüşmeye gerek kalmadan ocak ayı içerisinde yakışan manada çalışanlarına yasaların verdiği yetkiyi iyi niyet çerçevesinde yansıtmasını gördüklerini söyledi. Günaydın da, “Hak önemlidir, hakkı vermek önemlidir. Bizde Isparta Belediyesi olarak geldiğimizden bu yana buna riayet ediyoruz” dedi.Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, beraberinde sendikanın Isparta-Burdur Şubesi Başkanı Ahmet Kaya ile beraberindekilerle Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, “Bizler seçim sonrasında Türk Yerel Hizmet Sen’in genel merkez yönetimi olarak şubelerimizle, çalışanlarımızla bir araya gelmek, bu arada da hizmet kollarımızın seçilmiş belediye başkanlarını da nezaket ziyareti içerisindeyiz. Bu ziyaretlerimizde çalışanlarımızın sorunlarının gündeme gelmesi değil. Zaten belediye başkanımız bizim bu konuları görüşmemize gerek kalmadan ocak ayı içerisinde belediyemize yakışan, belediye başkanımıza yakışan manada çalışanlarımıza yasaların verdiği yetkiyi iyi niyet çerçevesinde yansıtmasını gördük. Sendika olarak belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kamu çalışanlarının ciddi manada sorunları var. Bunlar ilerleyen zaman dilimi içerisinde hem kamuoyu, hem çalışanlarımızla çözüm noktalarında strateji geliştirme adına öncelikli olarak istişare, akabinde hukuk, peşinden de sahada bunların kazanımlarımızın hem korunması hem yeni kazanımlar elde edilmesi adına sendikal mücadelemiz devam edecektir. Sayın Belediye Başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ve beraberindekilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Ziyaretinizden memnun kaldım. Belediye olarak sendikalarımıza duyarlı bir belediyeyiz. ‘Bende sendikacıyım’ diye bir sözüm vardır. İşçilerimizin, memurlarımızın alnının teri kurumadan hak ettiklerini vermek lazım. Sizlerde bunun için uğraşıyorsunuz, bende onu yapmak istiyorum. O zaman mesele çözülüyor. Hak önemlidir, hakkı vermek önemlidir. Bizde Isparta Belediyesi olarak geldiğimizden bu yana buna riayet ediyoruz. Hatta çalışanlarımızın geçmişten gelen haklarını da vererek sıfırladık. Burada yolumuz, amacımız bir, hak konusunda karşılıklı birlik içerisinde bulunuyoruz ve bulunacağız”