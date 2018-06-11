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Isparta yaş pasta siparişi

Başkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulundu

Başkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulundu
ISPARTA
G.Tarihi: 11.06.2018 18:37
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Isparta Düğün Salonları

ISPARTA BELEDİYESİNİN ÖZELLİĞİ ÇALIŞMAK, BAŞARI
ELDE ETMEK VE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMAKTIR
 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın ve MHP birinci sıra milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiyesinde işçiler ile bir araya geldi. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez kendisini tanıttı.
Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin hiçbir sorun yaşanmadan şehri pırıl pırıl yaptığına değinen ve bundan dolayı da çalışanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Yaptığınız bu çalışmalar ülkemize örnek oldu. Türkiye’nin en temiz vilayeti Isparta. Bundan dolayı çalışkanlığınızın devamını diliyorum. Rehavete kapılmak yok, daha güzel başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.
Isparta Belediyesini bir aile, bir bütün olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin başta fen işleri, su kanalizasyon, park ve bahçeler, temizlik işleri başta olmak üzere sürdürdüğü çalışmalardan bahsetti. Isparta’yı daha modern bir şehir yapma yolunda ilerlediklerini kaydeden Başkan Günaydın, “Isparta Belediyesinin özelliği çalışmak, başarı elde etmek ve Türkiye’ye örnek olmaktır. Bizim çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var.  Fabrikalar kuran bir belediyeyiz” görüşlerinde bulunurken, tüm bunları muhalefet bir belediye başkanı olarak gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.
Tüm bu çalışmaları yaparken, kendisinin elinin daha güçlü olmasının daha faydalı olacağından bahseden Günaydın, “Siyasette bizi güçlü kılacak bazı unsurlar var. Bunlardan birisi de Ankara’daki milletvekili ayağımız. Ankara’da bizim elimizin, kolumuzun olması gerekiyor. Birinci sıra milletvekili adayımız Hasan Basri Sönmez de, özel, kibar, çalışkan, mütevazi bir arkadaşımız. Bu iş arzu, istek, gönül meselesidir. Gönlünüzü, sevginizi verirseniz şahsımı da sevindirirsiniz. Gönlünüz coşuyorsa bu desteği bekliyorum” ifadelerinde bulundu.
Kendisini tanıtan MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez de, “Önce dua, ardından da desteğinize ihtiyacım var” diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi yaşadığını hatırlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti mensuplarının devletinin, milletinin, hükümetin arkasında durduğunu kaydeden Sönmez, “Bunu 35 milletvekili ile yaptık. MHP’nin mecliste daha güçlü temsil edilmesi gerek. MHP bu ülkenin sigortası, harcıdır. Harç olmadan bina yaparsanız, o bina 2-3 gün içinde yıkılır, yıkıldığında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yani bizler altında kalırız” diyerek MHP ve Cumhur ittifakının desteklenmesini istedi.
Isparta’nın en önemli özelliklerinden birisinin de temiz şehir olduğuna dikkat çeken MHP İl Başkanı İsa Yalçın da, “Bu güzellikler sizlerin sayesindedir. Birileri güzel, temiz bir şehirde yaşarken, sizlerde bunu sağlıyorsunuz” görüşlerinde bulundu.
Bazılarının bir takım hesaplar yaptığını ancak kendilerinin MHP olarak önce parti adına bir siyasi hesap yapmadıklarını belirten İsa Yalçın, “Birinci önceliğimiz Cumhur İttifakı. Bu ittifak öylesine partilerin oyunu artırmak amacıyla kurulmadı. Cumhur İttifakı bu ülkenin ihtiyacı olduğu için kuruldu. MHP İl Başkanı olarak birinci önceliğimiz Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermenizdir. İkincisi de Cumhur ittifakının mecliste de güçlü olması lazım. Biz 15 Temmuz sonrasında aklı başına gelen bir siyasi parti falan değiliz. 15 Temmuz’u, 15 yıl öncesinden uyaran bir lider var. Biz siyasi projelerimizi devlet adına millet adına bir yana bırakmayı başarmış bir partiyiz” derken, 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gündeme getirilen 367 krizinden örnek verirken, MHP’nin Meclise girerek bu krizi aştığını belirtirken, “Belki de 15 Temmuz 2007’de bir benzeri yaşanacaktı” dedi.
Seçimin ikinci tura kalması hesaplarının yapıldığına da değinen Yalçın, “Bir generalin apoletini sökmeyi düşünüyorlar. Bunun arka planında şu var. Bu general Afrin’e giren generaldi. En çok CHP’yi rahatsız eden bir general çünkü onlar HDP ile bir işbirliği içerisindeler, ikinci tura kalırsa. Biz de şeref madalyası takılacak bir generalin apoleti niçin sökülür, her gittiği yerde söylüyor. Çünkü anlaşmayı yaptılar. İşi ikinci tura bırakıp HDP’nin oylarını almak istiyorlar” şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2007 yılında ‘Kandile Türk Bayrağı dikilmeden bu terör bitmez demişti’ sözünü hatırlatan Yalçın, “Kandile Türk Bayrağı dikilecek” dedi.
Televizyonlarda  bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren İsa Yalçın, “Şu ittifak şunu alırsa, dört sıfır bu olursa, Milliyetçi Hareket Partisinin oyu 20 bine düşerse falan bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz önce belediye başkanımızda söyledi bize 5 bin oy verirseniz, yine mücadeleye devam ederiz, 50 bin oy verirseniz mücadeleye daha şiddetli bir şekilde devam ederiz. 150 bin oy verirseniz de işte o zaman Türkiye’nin nasıl kurtulduğunu Isparta’nın da ne hale geldiğini inşallah yerel yöneticilerimizle birlikte göreceksiniz. Yeni bir dönem başlıyor. Isparta’nın sıçrayarak daha ileriye gitmesi için Türkiye’nin de bu başarılı generallere şeref madalyası takacak yönetimlerin gelmesi için MHP’nin hem sizin adınıza mecliste güçlü bir denetim görevi hem de hükümete gerektiğinde destek görevini vermesi için sizlerden ciddi bir destek bekliyoruz” görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediyesi
 
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