- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Muharrem Ayı dolayısıyla Gül Küçük Sanayi Sitesi tarafından düzenlenen aşure gününe katıldı. Gül Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı tarafından karşılanan ve burada vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Muharrem Ayı’nın aynı zamanda Müslümanları derin bir acıya sevk eden ve 70 kişinin Kerbela çölünde katledildiği ay olduğunu belirtti.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, önemli bir zaman diliminin içerisinde olduklarını söylerken, “Bu konuda bütün mahalleler, camiler, dernek, vakıflar muharrem ayına büyük önem veriyorlar. Bir Cuma günü Gül Küçük Sanayi Sitemiz yönetimi ve esnafları tarafından dağıtılan bu aşurenin ülkemize de hayır, güzellik, bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.Düzenledikleri Aşure Gününe katıldığı için Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür eden Gül Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı da, “Bu mübarek ayda bir Mevlid-i Şerif okuttuk. Daha nice Aşure Günlerine birlik, beraberlik içerisinde ulaşmayı temenni ediyoruz. Başkanımızda bugün bizleri yalnız bırakmadı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.İHA