Başkan Günaydın’dan temizlik personeline bayram hediyesiYaz-kış, yağmur-çamur demeden Isparta’yı temizleyen Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’dan bayram hediyesi geldi. Başkan Günaydın temizlik personelinin maaşına yüzde 7 zam yaptı.Sabah 5’te alacakaranlıkta mesaiye başlayan, yazın sıcakta kışın soğukta Isparta sokaklarını karış karış temizleyen Isparta’nın görünmez kahramanları Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’dan bayram hediyesi geldi.Belediye Başkanı Günaydın görevini layıkıyla yerine getiren temizlik işleri personelinin maaşlarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 7 zam yaptığını açıkladı. Başkan Günaydın devletin verdiği yüzde 4 zammın haricinde bu zammın yapıldığını belirterek, “Bizim yüz akımız fedakar temizlik işleri personelimiz bundan sonra maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar” dedi.Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan tüm personelden memnun olduğunu söyleyen Başkan Günaydın, “Bu arkadaşlarımız bizim gururumuz. Yüz akımız. Hepsiyle gurur duyuyorum. Gece gündüz demeden mesai yapıyorlar. Bu arkadaşlarımızla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “Türkiye’nin en temiz kenti” unvanını aldık. Onlar bu zammı sonuna kadar hak ettiler. Analarının ak sütü gibi helaldir. Güle güle harcasınlar” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ