Başkan Günaydın’dan öğrencilere okuma nasihati

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, TED Isparta Kolejinin 90.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kariyer Söyleşisine konuk oldu. Yüksek mimarlıktan, belediye başkanlığına uzanan kariyer hikâyesini öğrencilerle paylaşan Günaydın, okumanın önemine dikkat çekerek, “43 yıllık meslek hayatımda okumasam kendimi geliştiremezdim” dedi.TED Isparta Koleji konferans salonunda düzenlenen söyleşiye 8. sınıf ve lise öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Koleje girişinde Kurucu Temsilcisi Dr. Asuman Esin, Genel Koordinatör ve Lise Müdürü Hayrettin Bilge, İlkokul-Ortaokul Müdürü Hüseyin Avni Şataf tarafından karşılanan ve konferans salonunda öğrencilerle buluşan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın önemli mesajlar verdi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi emsali olmayan bir lider olduğuna değinen Günaydın, 57 yıllık ömrüne 5bin 850 kitap sığdırdığını dikkat çekerek okumanın önemine işaret etti. Atatürk’ün her konuda kitap okuduğunu belirten Günaydın, kendisinin de mesleki kitaplar olmak üzere ilgi duyduğu diğer alanlardaki kitapları okuduğundan bahsetti. Mesleğine ait kitapları ve gelişmeleri takip etmeyen hiçbir kimsenin iş hayatında başarılı olamayacağına da dikkat çeken Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “43 yıllık meslek hayatımda okumasam kendimi geliştiremezdim” dedi.Okumanın kutsallığına dikkat çeken ve Kur’an-ı Kerim’de ilk emrin ‘oku’ olduğuna işaret eden Günaydın, mesleki ve ilgi alanlarına göre kitapların yanı sıra tarih kitaplarının da okunması gerekliliğini söyledi. Günaydın, “Tarihini bilmeyen geleceğine karar veremez. Bu yaşıma geldim ve halen okuyorum. Evrim, gelişim olayı vardır. 40 yıl sonra ülkemiz nerede, 100 yıl sonra devletimiz nerede olacak bilmeliyiz” ifadesinde bulundu.Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Günaydın, bir öğrencinin ‘Mimar bir belediye başkanı olmanın avantajını yaşıyor musunuz?’ sorusunu cevapladı. Belediye başkanlığında mesleğinden çok faydalandığını kaydeden Günaydın, kendisinin şehirci bir mimar da olmasından dolayı yapılan yatırım ve çalışmalarla Isparta’nın yaşanabilir şehirlerarasında Türkiye’de birinci olduğuna dikkat çekti. Belediye olarak yaptıkları altyapı, asfalt çalışmaları ile şehir süsleme sanatına da dikkat çeken ve bunları yaparken mesleğinden yararlandığını kaydeden Günaydın, “Altyapıya başladığımda herkes gülüyordu, bu işi yaparım dedim. Altyapıyı tamamladık, asfalt döktük, bunları gece-gündüz çalışarak gerçekleştirdik. Türkiye’de altyapısını bitiren şehir yok. Bugün Isparta’nın altyapısı birçok Avrupa şehrinden üsttedir. Bunları iddialı bir şekilde çalışarak gerçekleştirdik. Neden Türkiye birincilikleri alıyorum. Bunu mesleğimden alıyorum. Bu yüzden altyapı, trafik, otopark sorunları çözülmediği müddetçe şehircilik problemleri çözülemez. Okuyan insan gelişir. Milli şuur, memleket, vatan sevdası içerisinde Atatürk sizden bir şey istiyorum diyor. O da ‘çalışmak, çalışmak, çalışmak’ Gençler çalışacağız. Isparta’mızı mesleğimden istifade ederek geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.Gençlere ‘Devlet adamı, siyaset adamı olacaksanız, doğru üzerinde olacaksınız’ tavsiyesinde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bunu yapmazsanız işleriniz ters gider, yönetemezsiniz” derken, bir soru üzerine Isparta’da çok amaçlı bir yaşayan otogar projesi yapım çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. 6 ay önce temeli atılan 150 milyon lira yatırım bedelli otogar projesinin yüzde 50 oranında tamamlandığını, beton dökümünün ise bitirildiğini aktardı.Yine bir öğrencinin ‘sürdürülebilir bir belediye başkanı olmayı neye borçlusunuz?’ sorusuna ise Günaydın, “Halka hizmet, insanı sevindirmenin, yaşatmanın en güzelidir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözüne katılıyorum. Bende Isparta’yı yaşat ki, Türkiye’de 81 il içinde farklı olsun diyorum. Son derece titiz, dürüst ve projeci olacaksınız” diye cevap verdi. Isparta’nın markasının gül olduğunu, gülün tılsımlı bir çiçek olduğunu aktaran Günaydın, şehri açık hava gül müzesine çevirmek istediklerini dile getirdi. Bunun Isparta için bir vizyon olduğundan bahseden Günaydın, ayrıca şehre bir milyon ağaç diktiklerini ve nüfusa göre şu anda kişi başına 5,5 ağaç düştüğünü dile getirdi.Türk milletinin kimliğini, özlüğünü ortaya çıkaran Etnografya Müzesi kurduklarını yine buna ilave olarak 400 metre uzunluğunda Ergenekon Müzesinin temelinin atıldığını ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Günaydın, “Bizim neslimizi ve atamızı öldürmek, Anadolu’da yaşatmak istemiyorlar. 9 yıl önce Ergenekon, Balyoz adı altında operasyonlar yapıldı. Onlar 15 Temmuz’a hazırlıkmış. Bunları yapanlar FETÖ’cüymüş. Senin destanını yıkıyor. Her milletin bir destanı vardır, Türk Milletinin destanı da Ergenekon’dur. Türkiye’yi destanı ile yıkıp ABD’ye teslim etmek istediler. Bunlar derin vatan hainleri. 9 yıl önce yapılan bu operasyonlar sonrasında Ergenekon Müzesini yapmaya karar verdim. Bunu 12 ayda bitirmek istiyorum. Yine Kirazlıdere’ye Dede Korkut Müzesini kuracağız. Isparta Türk milletinin, Türk dünyasının merkezi olacak. FETÖ’de başaramadılar, şimdi ise Suriye’de kuvvetlendiriyor. ABD 4 bin 800 tır ağır silah indirdi. Bu yüzden çok çalışmamız ve kuvvetli olmamız lazım. Artık kendi silahımızı üretiyoruz, ASELSAN’ımız var, dünyada başı çekiyor” görüşlerinde bulundu.Konuşmanın ardından Genel Koordinatör Hayrettin Bilge TED'in 90.yıl etkinlikleri kapsamında Kariyer Söyleşisine konuk olan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.