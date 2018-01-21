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Başkan Günaydın’dan kasabada ‘Paris’ çıkışı:

Isparta Belediyesinin düzenlemiş olduğu köy buluşmalarının bu haftaki durağı olan Sav Kasabası’nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Büyükşehir ya da bütünşehir olduğunda o zaman Avşar başkanımızla kol kola gireriz b

Başkan Günaydın’dan kasabada ‘Paris’ çıkışı:
ISPARTA
G.Tarihi: 21.01.2018 17:09
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böcüzade

  - Başkan Günaydın’dan kasabada ‘Paris’ çıkışı:  
  - “Avşar başkanımızla kol kola gireriz Sav’ı Paris yaparız”  

Isparta Belediyesinin düzenlemiş olduğu köy buluşmalarının bu haftaki durağı olan Sav Kasabası’nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Büyükşehir ya da bütünşehir olduğunda o zaman Avşar başkanımızla kol kola gireriz burayı Paris yaparız” dedi.  

  Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel köy buluşmaları programı kapsamında bu kez Sav Kasabası’nda bir etkinlik düzenlendi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümmü Erbil türküleriyle katılımcılara güzel bir gün yaşattı. Yine çocuklar için de kasaba meydanında gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda ayrıca Isparta Belediyesi Mehteran Ekibi ile halk oyunları ekipleri ve yine Sav Belediyesi halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

  Gazi evi ziyareti
  Sav Kasabasında düzenlenen etkinlik öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, Kıbrıs Gazisi Bekir Toros’u evinde ziyaret etti. Başkan Günaydın burada Toros’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ederek, bir süre sohbet etti.
  Ardından her iki belediye başkanı programın düzenleneceği belediyenin düğün salonuna geçti. Burada yoğun ilgi ile karşılanan başkanlar vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Isparta Belediye Meclisi  İş adamından “Arıtılan suyu Sav Ovası’na verin” çıkışı
  Üyeleri, Sav mahalle muhtarlarının da katıldığı programda İş adamı Hüseyin Dede bir konuşma yaptı. Dede konuşmasında, “Yerel seçimlerde belediye başkanı bizden olsun, kim olursa olsun değil, birleştirici, bütünleştirici bir başkan aradık ve Sav için Mustafa Avşar dedik. Amacımız kasabamızda birlik, beraberliği sağlamaktı, sağladık” dedi.

  Dede konuşmasında ayrıca Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’dan da bir dizi taleplerde bulundu. Arıtma Tesislerinin kuruluşu sırasında bir amacında buradan alınacak suyla ovalarının sulanması olduğunu belirten Dede, “Sulama külfetli bir iş. Arıtma tesislerinden koku olmadığını ve olmayacağını biliyoruz. Sizlerden yine tesislerde arıtılan suyu Sav ovasına vermenizi istiyoruz. 20 yıl önce kasabamıza asfalt döküldü ve ihtiyacımız var. Kasabamızın önünü açmanızı istiyoruz” görüşlerinde bulundu.

  “Sav kardeş, Isparta Belediyesi de abisidir”
  Sav Kasabasında bir bayram havası yaşadıklarını aktaran Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar da, “Sayın başkanım burada aile meclisi içerisinde olmanız gurur ve mutluluk verici. Her alanda, her hizmette olduğu gibi halka hizmet Hak’ka hizmet olduğundan yola çıkarak 3,5 yıldır görev yaptık. Isparta Belediyesine ne zaman ihtiyaç duyduysak, kapılarını çaldıysak hep bize karşı duyarlı oldu. Başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. İlk adaylığımız açıklandığında başkanımız bizlerin yanında olduğunu açıkladı. Sav’ı Isparta’nın bir mahallesi, şehrin giriş kapısı kabul ettiğini bizlere söylemiştir. Bizlerde bu samimi sözler karşısında Isparta Belediyesini abi, onlarda bizleri kardeş olarak görmüştür. 3,5 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşamaktayız. Kasabamızın 25 yıllık su şebekesinin yenilenmesi gerekiyor. Yol çalışmaları yapılacaktır. Yusuf Ziya Günaydın başkanımızı ziyaret ettiğimizde ve asfalt istediğimizde buna sıcak baktıklarını ifade etmişlerdir. Bu da başkanımızın abiliğini göstereceğinin bir ifadesidir. Böyle bir programı burada gerçekleştirmelerinden dolayı başkanımıza ve şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
  Kahraman Mehmetçik’e başarı dilekleri

  Alkışlar içerinde kürsüye gelen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, sözlerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Herakatı' nedeniyle kahraman Mehmetçik’e başarı dilekleriyle başladı.

  “Kısa zamanda doğalgaz gelecek”
  Mustafa Avşar’ın Sav için çırpınan bir isim olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kasabanın 1,5 km’lik bir asfalta ihtiyacının bulunduğunu ve bu konuda yardımcı olacaklarını dile getirdi. Yine Sav’ın doğalgazı kullanmak istediğini ancak, nüfus olarak bunda sorunlar yaşandığını aktaran Günaydın, kendisinin bu konu ile özel olarak ilgileneceğini söyleyerek, “Kısa bir zaman içerisinde doğalgaz buraya gelecek” dedi.

  “İhtiyaç olursa yardıma hazırım”
  Sav kasabasına yardımcı olacaklarını aktaran Günaydın, “Atık Su Arıtma Tesisimiz bir zamanlar rahatsızlık veriyordu. Koçtepe içinde aynı sorun mevcuttu. Orada da koku sorununu giderdik ve bunun yanında da çöpten enerji sağlayıp gelir elde ediyoruz. Sav’da da bir yıldır koku sorunu kalkmıştır. Bundan sonra Isparta Belediyesi Arıtma Tesislerinden kaynaklı koku olmayacak. Bu koku birimini 300’ün altına düşürdük. Koku birimi binin altı yok sayılıyor. Koku sorunu bizim sorumluluk alanımız için çözüldü. Sav kasabamızda altyapı çalışmaları yapıyor, bize ihtiyaç olursa bende yardıma hazırım” görüşlerinde bulundu.

  “Isparta’da, Türkiye’nin en yaşanabilir köyleri yapma arzum var”
  Isparta’nın büyükşehir ya da bütünşehir olma yolunda ilerlediğini kaydeden Günaydın, “Yüzde 99 olma yoluna girdi. Büyükşehir ya da bütünşehir olduğunda o zaman Avşar başkanımızla kol kola gireriz burayı Paris yaparız. Sav Kasabası ile Isparta’mızın köylerini de Türkiye’nin en yaşanabilir köyleri yapma arzum var” şeklinde konuştu.

  “Nüfusuna oranla en başarılı belediye Isparta Belediyesi’dir”
  Bir önceki başkanlık döneminde belediyeyi düzlüğe çıkardıklarını, şimdiki dönemde atak yaptıklarını ve belediye bütçesini 630 milyona ulaştırdıklarını kaydeden Günaydın, belediye bütçesinin 25 milyon lira fazla verdiğinden bahsetti. Daha büyük yatırımlara geçtiklerini ve devletine en fazla yardımcı olan belediyenin Isparta Belediyesi olduğuna dikkat çeken Başkan Günaydın, yaşanabilir şehirler arasında Isparta’nın iki yıldır birinci olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’de, Isparta Belediyesinin yaptığı çalışmaların ve uyguladığı Atatürk milli ekonomisinin örnek alınması gerektiğine işaret eden Günaydın, “Nüfusuna oranla en büyük yatırımları yapan, en başarılı belediye, Isparta Belediyesidir” dedi.
  Konuşmaların ardından ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümmü Erbil, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

  ISPARTA (İHA) 




















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