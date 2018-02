ISPARTA (İHA) - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gül Fuarı ve Festivali öncesinde aşçılarla buluştu.Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan ve Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Alim Çimenkaya ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret ederek, 11-15 Mayıs tarihleri arasında belediyenin düzenleyeceği Gül Fuarı ve Festivalinde, gül ve gülsuyu ağırlıklı lezzetler ile Isparta mutfağına ait tatların sunumuna ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Ziyarette TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan, “11-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan fuar ve festivali değerlendirmek istedik. Bu etkinlikte öne çıkarmak istediğimiz gül. Gülle alakalı bir yemek yarışması. Bunu liseler, üniversiteler, Isparta’da faaliyet gösterenler ve ev hanımları ayrı bir kategori şeklinde belli kurallar kapsamında gülle ilgili yemekler yapılacak. Yemeklerde gül yaprağı, gülsuyu, gül sirkesi gibi ürünler kullanılarak, kendi üreteceği, kendi hayal dünyasıyla tarif geliştirerek yarışmaya katılması demek bizim 35-40’a yakın gül ile ilgili yapılacak lezzetlerin bir arşiv altına alınması demek. Konfederasyon olarak mutfak altyapısı, ekipmanların buraya getirilmesi kurulması bizim sorumluluğumuzda olacak. Bu yemekler bizim yanımızda yapılacak, evde yapıp getirmek söz konusu değil” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Gül Fuarı ve Festivali içerisinde 9 ayrı etkinlik bulunduğunu söyledi. Günaydın, “Bu etkinliklerde ana tema gül. Gül demek Isparta demek, Isparta demek gül demek oluyor. 9 etkinlik içerisinde Isparta yemekleri ve gül lezzetleri bulunuyor. Isparta’mız gülü en iyi bilen bir şehir. Isparta’mız bugüne kadar en iyi gül yemekleri yapması gereken bir şehir. Isparta’mız gülün merkezi olmasına rağmen maalesef bugüne kadar bu yemeklerimiz yapılamamış. Bu fuar ve festivalde çok sayıda gül ve gül ürünlerinden oluşacak yemekler yapılacak. İran’da yemeklerin yüzde 90’ında gül vardır. Gülün merkezi biziz, biz olmalıydık. Bu fuarda bunu ortaya çıkaracağız, geliştireceğiz. Bu her sene yapılacak.”Isparta’da Gül Fuarı ve Festivaliyle yeni bir boyuta geçildiğini ifade eden Günaydın, “Geçmişte çok sayıda festivaller yapılmıştı ve geçmişte ‘Bu festivaller büyütülecek, fuarlara geçilecek’ demiştik. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezimiz yapıldıktan sonra bu dediklerimiz olmaya başladı. Her dalda büyük fuarlar olacak, Isparta’yı tanıtacak ve merkez olacak fuarları istiyoruz. Diğer bir deyimle Isparta şehri marka olacak. Böylece her başarılı olay markaya dönüşür. Bu fuarlarla Isparta’da yeni yeni markalar oluşacak. Isparta’mızın ileride lider olmasını, marka olmasını istiyoruz. Bununla da yetinmeyip Isparta’mızı her konuda markalar şehri yapmak istiyoruz. Isparta’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.