Eğirdir Belediyesi Basın Bülteni

EĞİRDİR DEVLET HASTANESİ YAPIMI HIZLA İLERLİYOR

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi yanında inşaatı devam eden 75+25 yataklı olarak planlanan Eğirdir Devlet Hastanesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.78.420 M2’lik alanda, 20.953 M2 kapalı alan ve 75+25 yatak kapasiteli olarak yapılacak olan hastanenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Yüklenici Firma olan GÜRTAŞ İnş. İth. İhr. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. yetkilileri ve inşaat mühendisleriyle uzun süre sohbet eden Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Eğirdir Devlet Hastanesi ismi ile Eğirdir ve bölge halkına hizmet verecek olan hastanede Toplum Sağlığı Merkezi, 112 ASHİ, Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü’de yer alacak.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, ‘Eğirdir’e verilen sözler bir bir yerine getiriliyor, bundan sonrada Isparta’nın ve Bölgenin İncisi Eğirdir’i turizmde, sağlıkta, ekonomide her alanda hak ettiği marka değerlere ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.Belediye Başkanımız Veli GÖK; ‘Eğirdir’e yapılan yatırımlarda her zaman yanımızda olan Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ’e, AK Parti YSK Temsilcisi, Adalet Komisyon Üyesi, Grup Yönetim Kurulu Üyesi Recep ÖZEL’e, Milli Savunma Komisyon Üyesi Mehmet Uğur GÖKGÖZ’e ve Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU’na Eğirdir halkım adına teşekkür ediyorum, bundan sonrada Eğirdir’e yapılacak yatırım ve projelerimizde yanımızda olacaklarından eminim’ şeklinde konuştu.