ALTINKUM'UN YILAN HİKAYESİNE DÖNEN

ÇİLESİNE BAŞKAN VELİ GÖK SON VERDİ!...

Yapıldığı tarihten bugüne kadar ha yarın, ha bugün diyerek oyalanan Eğirdir Altınkum Düğün Salonu etrafının yolu dün hummalı bir çalışma ile asfaltlandı. Yıllarca yılan hikayesine dönen Altınkum Düğün Salonu'na Düğün vb. programlar için gelen vatandaşlar yazın tozdan, kışın çamurdan salona geldiklerine pişman oluyorlardı.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK dün Karayolları ekipleri ve Eğirdir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte İstasyon Mahallesinde gerçekleşen asfalt çalışmaları sırasında bu sorunlu yerinde asfaltlanmasını sağladı. Çevre esnaf ve vatandaşlar asfaltlama çalışmalarını izlerken gözlerine inanamadılar. Vatandaşlar Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü teşekkür yağmuruna tuttular.