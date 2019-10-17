Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen’e kulüp tişörtü ve montu hediye edildi.Ziyarette konuşan Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, “Başkanımız seçimlerden öncede belirttiği gibi kapılarını kulübümüze sonuna kadar açtı. Kendisine bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Off-Road’ın son zamanlarda büyük ilgi gören farklı bir spor dalı olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’da hem coğrafi, hem iklim olarak her türlü spor dalını gerçekleştirebilecek bir altyapının bulunduğuna işaret etti. Başdeğirmen, “Bunları çok iyi değerlendirmeliyiz. Off-Road farkındalık oluşturan birçok kişinin ilgisini çeken, yurt içi ve yurt dışından da turist çeken konu. Off-Road’ı daha çok duyurabilir, farklı etkinliklerini yapabilirsek daha fazla insanı buraya getirir ve Isparta anlamında da katkı sağlamış oluruz” şeklinde konuştu.Off-Road Kulübünün yanında olduğunu ve desteklediğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Isparta’nın bilinirliğinin arttırılması çalışmalarının yanında doğal afetlerde ve benzeri olaylar karşısında sizlerin etkisi yüksek. Dağda kalmış bir vatandaşın kurtarılmasında, deprem anında, sel felaketinde farklı yerlerde çok sayıda rotayı sizler iyi biliyorsunuz. Dağlarda çok geziyorsunuz, bölgeyi tanıyorsunuz. Bu anlamda sizleri çok önemsiyorum, AFAD’ın bir kolusunuz. Bizlerde sizlerin bu çalışmalarınızı destekliyoruz. Dağda bir kaybolma olduğunda sizler çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Bunu bir sporun yanında sosyal, memleket hizmeti olarak da görmek gerekiyor” görüşlerde bulundu.