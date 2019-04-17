Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyaretler sürüyor. Başkan Başdeğirmen’in gün boyu kabul ettiği ziyaretçileri arasında Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve S.S 6.Bölge EKK Başkanı Ahmet Tural, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut ve yönetimi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtırak, Memur-Sen İl Temsilcisi Erdal Demiralay ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Senir Belde Başkanı Hasan Karamanlı ile yönetimi yer aldı.Bunun yanı sıra Başkan Başdeğirmen’e bir hayırlı olsun ziyareti de 1989-1994 döneminde Isparta Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Altan Raşit Civan’dan geldi. Belediye eski Başkanı Civan, Başkan Başdeğirmen’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Bu arada Başkan Başdeğirmen’in ziyaretçileri arasında Ali Köyü Muhtarı Ali Çakacı ve azaları, Fatih Mahallesi mahalle temsilcileri de yer aldı. Belediye daire müdürleri ile personelin ve vatandaşların da ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam etti.