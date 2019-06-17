Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in 9.Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in vefatının 4’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı17 Haziran 2015 tarihinde vefat eden Isparta’nın ve Türk siyasetinin babası 9.Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i sene-i devriyesinin 4.yılında saygı, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyoruz.Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan, ülkemizin kalkınma sürecinde katkıları bulunan Sayın Süleyman Demirel, devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer almaktadır.Merhum Süleyman Demirel, üstelendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilmektedir.Isparta olarak her zaman hemşehri olmanın gururunu ve şerefini yaşadığımız Sayın Süleyman Demirel’in başta Isparta Belediyesi olmak üzere tüm şehrimize yaptığı katkılar, bugünün Isparta’sının oluşumundaki katkıları unutulmaz bir gerçektir. Bugün Isparta, Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor ise Sayın Demirel’in emeği ve hizmetleri vardır.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetlerimiz, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörlerimiz ve devlet kurumları temsilcilerimiz tarafından daha geliştirilmiş ve büyütülmüştür. Bizler de Isparta Belediyesi olarak çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve şehrimizin hem ekonomik hem de sosyal kalkınması için projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz.Vefatının 4.yıldönümünde merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.