Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve beraberindekiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte ziyarete AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, Kadın Kolları Başkanı Elvan Gök, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.Eğitim, sağlık, ulaşım, imar, iskanda, toplu konutta, çevre düzenlemesi konularında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ciddi çalışmalara imza attığını söyleyen Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, “Bizler sizi bir abi belediye olarak görüyoruz” dedi.Isparta Belediyesinin yaptığı çalışmaların kendilerine de ışık tuttuğunu söyleyen Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, “Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Halkımızın memnuniyetini gördükçe bizlerde seviniyoruz. Sizleri abi belediye olarak görüyoruz. Allah başarılarınızın devamını getirsin” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bu görevlere talip olduğumuz zaman bulunduğumuz bölgelere en iyi şekilde hizmet etmek için yollara çıktık. Biz her şeyin daha iyisini güzelini yaparız, eksiklikleri giderir, yenilikleri de yerine getiririz diyerek görevlere geldik. Bu güzelliklere de bizler ulaşmaya başladık. Eğirdir’de, adanın asfalt sorunu vardı ve uzun süre çözülememişti. Bununla birlikte diğer bölgelerin asfalt sorunlarını çözdünüz. Valiliğimiz, milletvekillerimiz, özel idaremiz bizlere destek veriyorlar. Eksikliklerimizi gidermek için her türlü gayreti gösteriyorlar” dedi.Kendisinin seçim öncesinde ‘biz sadece Isparta’nın mücavir sınırları içerisinde değil, tüm ilçeleriyle köylerimizle birlikte birlik beraberlik içerisinde bu hizmetleri götürmek istiyoruz’ dediğini hatırlatan Başdeğirmen, “Son 6 aylık çalışmalarımız içerisinde de bunları ortaya koyduk. Hangi ilçemiz, beldemiz, köyümüzde bize ihtiyaç varsa koşturduk. Halen daha koşmaya devam ediyoruz. Burada herhangi bir parti ayrımı olmadan nerede hangi hizmet varsa hangi ilçemiz, beldemiz, köyümüzde mutlaka bu hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmek için mücadelemizi veriyoruz, sonuna kadar da vermeye devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.Eğirdir ilçesi ile ilgili olarak da üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, belediye olarak yapmış oldukları çeşitli çalışmalara değindi. Eğitim alanında geçmiş 10 yıllık sürede hiçbir okulun eksikliklerinin belediye tarafından karşılanmazken, göreve gelir gelmez 22 okulun bahçelerinin asfaltlandığını, eksikliklerinin giderildiğini aktaran Başdeğirmen, “Tabi ki özel idaremiz her türlü şeyi yapıyor, ancak biz burada birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Bu bize ait değildir, bu bizim değildir deme lüksümüz yoktur, bu memlekette yaşayan insanların tüm sorunları bizimdir” dedi.‘Eğirdir bizim canımız’ diyen ve her yerde ilçenin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Başdeğirmen, “Hepimizin tek bir amacı var o da vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmektir. Elbirliği güçbirliği ile ilimizi en iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Sizlerin de verdiği hizmetlere teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun” ifadelerinde bulundu.