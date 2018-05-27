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Isparta yaş pasta siparişi

Başbakan Yıldırım Isparta'dan seslendi

- "Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olacağız”

Başbakan Yıldırım Isparta'dan seslendi
ISPARTA
G.Tarihi: 27.05.2018 16:06
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Isparta Düğün Salonları
       
  - Başbakan Yıldırım: “İlkel olan sizsiniz” 
  - “Diğer partiler savaştan kaçarak sığınanları ülkelerine geri döndürmek istiyorlar” 
  - “Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış” 
  - “Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkellik diyorlar. İlkel olan sizsiniz” 
  - “Yerli ve milli değerleri geliştirmek AK Parti'nin işidir. İşleri güçleri yayılmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar, laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok” 
  - "24 Haziran’da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha dönmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısınız” 
  - "Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olacağız”  
 
 Başbakan Binali Yıldırım, “Diğer partiler savaştan kaçarak sığınanları ülkelerine geri döndürmek istiyorlar. Bizim geleneğimizde dardakilere, zordakilere kucak açmak vardır. Merhamet etmek vardır. İnsanı yaşatmıyorsanız nasıl ülkeye hizmet edeceksiniz? Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor” dedi. Muharrem İnce’nin Kanal İstanbul ve yerli otomobil projeleri eleştirilerine de yanıt veren Yıldırım, “Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkellik diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek AK Parti'nin işidir. İşleri güçleri yayılmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar, laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok” diye konuştu.  
  Isparta’da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Konuşmasının başında Süleyman Demirel’i anan Binali Yıldırım, 27 Mayıs darbesini hatırlatarak merhum Adnan Menderes'i de unutmadı. Aynı darbe girişiminin 15 Temmuz’da da yapılmaya çalışıldığını kaydeden Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz’da Türkiye sevdalısı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı da öldürmek istediler. Ama aziz milletimiz, Isparta o gece ayaktaydı, meydanlardaydı, ay yıldızlı bayrağı indirmedi. Ezanları dindirmediniz, alçaklara geçit vermediniz" dedi. 
 
  "24 Haziran seçimi sizin 16 Nisan'da verdiğiniz ‘evet’ kararının sandıkta onaylanmasıdır" 
  Isparta’nın 24 Haziran’ı iple çektiğini vurgulayan Yıldırım, “Isparta işi bitirmiş. Siz Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye başından beri sahip çıktınız. 16 Nisan halk oylamasında Isparta yüzde 56 ile demokrasi tarafında yer aldı, evet dediniz. Aslında 24 Haziran seçimi sizin 16 Nisan'da verdiğiniz ‘evet’ kararının sandıkta onaylanmasıdır. Yarım kalan işi tamamlamaya var mısınız? Her seçimde desteğinizle, oylarınızla bize sahip çıktınız, Ak kadrolardan desteğinizi asla esirgemediniz” diye konuştu.  
 
  “Vesayetçilere, kumpascılara işi bırakmayacaksınız” 
  24 Haziran’a sayılı günler kaldığına dikkati çeken Yıldırım, “Demokrasimizin en önemli seçimlerinden birine yaklaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinin bir özelliği var. İlk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Mecliste vekilleriniz kim olacak siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpascılara işi bırakmayacaksınız. İkinci özelliği, 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin 100. yıl kuruluş yıl dönümüne, 2023’e götürecek kadroları seçecek. Bu kadrolar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Bu kadroların başında Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olacak” dedi.  
 
  “İşleri güçleri yayılmak ya da bol keseden atmak” 
  Diğer seçim adaylarının vaatlerine değinen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
  “AK Parti birkaç gün önce açıkladığı seçim beyannamesiyle bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koydu. Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor? Diğer partiler savaştan kaçarak sığınanları ülkelerine geri döndürmek istiyorlar. Bizim geleneğimizde dardakilere, zordakilere kucak açmak vardır. Merhamet etmek vardır. İnsanı yaşatmıyorsanız nasıl ülkeye hizmet edeceksiniz? Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor. Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işi yaptınız. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkellik diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek AK Parti'nin işidir. İşleri güçleri yayılmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar, laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok. Bunlara kalsa 16 yıllık Türkiye’de yapılan dev eserler, tüneller, yollar, hastaneler balyozla yok edecekler. Bunların derdi, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Onlar olmasın da kim olursa olsun. Hadi oradan. 12 seçimde başaramadılar, 13’üncü seçimde de başaramayacaklar.” 
 
  “Yolları böleriz de, Türkiye’yi böldürmeyiz” 
  Milletin kimin ittifakının yanında yer alçağını bildiğini söyleyen Yıldırım, “Cumhur İttifakı'yla Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Türkiye, 2023, 2053, 2071 vizyonuna emin adamlarla devam edecek inşallah.  Türkiye AK Parti iktidarıyla 16 yılda tam 3,5 kat büyüdü. Dünyadaki Türkiye’nin itibarı yükseldi. Toplumun bütün kesimleri, kalkınmadan refahtan payını aldı. Her ilimize üniversite götürdük. Teröre, terör hareketlerine, PKK, DAEŞ, FETÖ’ye en ağır darbeyi iktidarımız döneminde vurduk. Ülkemizi bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olacağız” dedi.   
 
  “Sorunlarımızı torunlara havale etmedik” 
  Son olarak her alanda reformalar yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “Vatandaşımızın derdiyle dertlendik, çiftçimizin memurumuzun, kadınlarımızın, öğrencimizin, gencimizin hep yanında olduk. Sorunlarımızı torunlara havale etmedik. Büyümeye, üretmeye, istikrara devam ediyoruz. Bizi operasyonlarla çöktürmeye çalışanlara inat Türkiye’yi daha çok büyüteceğiz. Bölgede Türkiye’yi söz sahibi olan güçlü bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. İşte bunun için istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyoruz, bunun için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz” diye konuştu.   

İHA
 
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