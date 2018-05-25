HAREKETLİLİK GEÇİCİDİR

KAVGAMIZ DEVAM EDECEK

BAZI DEDİKODULAR YAYILIYOR...

Dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, 'Merkez Bankası üzerine düşeni yapacak. İlave tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz' dedi."Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi Türkiye'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız.Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir.Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur.Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla.Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir." dedi.Başbakan Yıldırım: "İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır."Başbakan Yıldırım: "Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek."Başbakan Yıldırım: "Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapamasını beklemesin. Öyle, 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermaye müdahale edilecekmiş, paralara el konacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimiz, 'dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı." dedi.