Balıkçılar 'Vira bismillah' için gün sayıyor

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de, balıkçılar denize ağ atabilmek için gün saymaya başladı.

Balıkçılar 'Vira bismillah' için gün sayıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 28.08.2019 12:43
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerin ve denize bırakacakları ağların bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyecek.

Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, AA muhabirine, hazırlıkların tamamlandığını, balıkçıların denize açılmadan önceki son rötuşları yaptığını söyledi.

Kartal, geçen sezonun palamut açısından verimli geçtiğini, bu sezon palamuttan beklentinin düşük olduğunu belirtti.

Hava durumunun avcılığı etkilediğine işaret eden Kartal, "Değişiklik olmadığı sürece palamudu bu yıl tezgahlarda bolca göremeyeceğiz. Bu da şunu gösteriyor; herkes palamut yiyemeyecek. İnsanlarımız bu sene balık fazla yiyemeyebilir." dedi.

Balık fiyatları düşecek

Av sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğine değinen Kartal, "Doğal olarak bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek." diye konuştu.

Geçen yıl istavrit fiyatlarının çok yüksek olduğuna vurgu yapan Kartal, bu yıl ise istavrit fiyatının daha düşük olmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan Kartal, beklentinin kaliteli hamsi verimliliğinde yüksek diğer türlerde ise düşük olduğunu kaydetti.

Kartal, ülke genelinde yaklaşık 500 gırgır teknesinin avcılık yapabildiğini, bunlardan 50'sinin Akdeniz'de orkinos avcılığı yaptığını, bazı teknelerin Moritanya'da avlandığını, yaklaşık 300 civarında teknenin de Türkiye sınırlarında avcılık faaliyeti yürüttüğünü dile getirdi.

Kaçak balık avcılığına da değinen Kartal, "Geçen sene 100-120 tane vardı, bu yıl rakamların 200'ün üzerine çıktığı konuşuluyor. Demek ki kaçak avcılığa daha çok meyilli olmaya başladı insanlar. Bunun önünü alamazsak tedbirleri alamazsak balıkçının da balığın da sonunun hızla yaklaştığını görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, kaçak avcılığın sürdürülebilir balıkçılığın önünde engel olduğunun altını çizerken bu konuda yasaların düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hamsi bu sezon yüz güldürebilir

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sezona çok kısa bir süre kaldığına işaret etti.

Yaklaşık 2,5 aydır hamsi ve palamut ağlarına bakım yapıldığını anlatan Karadeniz, balıkçıların teknelerinde kaynak ve boya gibi işlemleri tamamladığını belirtti.

Karadeniz, balıkçılar için bakım süreçlerinin çok zor geçtiğini ifade ederek, "Artık 1 Eylül öncesi bakım sürecinde sona geldik diyebiliriz. Balıkçılarımız son kontrollerini yapıyor. İnşallah 31 Ağustos gecesi 'Vira bismillah' diyerek teknelerimizi denizle buluşturacağız." dedi.

Yeni sezonda özellikle palamuttan umutlarının az olduğunu dile getiren Karadeniz, denizde görülen işaret ve tahminlerin bu yönde olduğunu kaydetti.

Ünal Karadeniz, hamside ve istavritte ise beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Özellikle hamsinin bu sezonda çok bol miktarda olacağını tahmin ediyoruz. Tüm balıkçılarımızın hamsi avcılığı noktasında çok güzel bir sezon geçireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Gemi kaptanı Osman Küçük, ağ onarımı ve tekne bakımında sona geldiklerini belirterek, yeni sezondan, özellikle hamsi avından umutlu olduklarını dile getirdi.

Karadenizli balıkçılar palamuttan umutsuz

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise hazırlıklarını tamamlayan balıkçıların 31 Ağustos gecesini beklediğini söyledi.

Sezona palamut avcılığıyla başlanacağını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palamut şu anda çok az miktarda görünüyor, özellikle geçen seneye oranlarsak Karadeniz'in tamamında kıyı balıkçılarımız yaklaşık bir aydır çapariyle palamut avlıyordu ama bu sene sezonunun başlamasına az bir süre kalmasına rağmen çapariyle avcılık yok denecek kadar az. Geçen yıl barınaklardan çapariyle bin palamut avlanırken, bu yıl ortalama 150 avlanıyor. Batıdan doğuya kadar palamut kendini göstermiyor."

Palamudun az olmasının doğal şartlara bağlı olabileceğini belirten Arslan, vatandaşların eylülde istedikleri kadar palamut tüketemeyebileceğini, ekim ve kasım aylarında palamutta artış olabileceğini aktardı.

Balıkesirli balıkçılar palamut bolluğu ile sezona başlamayı umuyor

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde 1 Eylül'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başlayacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladı.

Ağlarını denize atmaya hazırlanan balıkçılar, palamut bolluğuyla sezona başlamayı umuyor.

Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güren, geçen sezonun bereketli geçtiğini hatırlattı.

Güren, geçen yıl balıkçıların bol miktarda palamut avladığını dile getirerek, "Av sezonu her yıl palamut balığı avıyla başlar. Eğer bu yıl palamut balığı hakikaten az ise o zaman balıkçılık sezonu bu sene kıt geçer, bol olursa da sezon bereketli olur." dedi.

Muhabir: Hayati Akçay,Gültekin Yetgin,Kaan Bozdoğan,Ahmet Pesen,Suat Salgın

 

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