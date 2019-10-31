Ajansımız tarafından 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 20 Milyon TL bütçeli 3 ayrı mali destek programı ilan edilmiştir. Bu programlar;· Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı· Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı· Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’dır.Bu 3 program kapsamında Ajansımıza toplamproje başvurusu yapılmıştır. Ajansımıza sunulan projelerin değerlendirme sonuçları 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmıştır.Desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibareniçinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerektiği bildirilir. Başvuru sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben en geçiçinde başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geçiçinde sözleşme imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır...