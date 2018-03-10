Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Bakanlık savaş açtı! 81 ilde başlıyor

Bakanlık savaş açtı! 81 ilde başlıyor
ISPARTA 0
böcüzade

Bakanlık savaş açtı! 81 ilde başlıyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser merkezlerinin 81 ile yayılacağını, kanser ilaçlarını üretmek için çalışma yapıldığını ve obeziteyle mücadele programı başlatılacağını açıkladı.

 

Türkiye’nin kanser ve obezite ile savaşı yeni ivme kazanıyor. Sağlık Bakanlığı, toplumun kanserde erken teşhis ve kanser taramasının önemi hakkındaki farkındalığını artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek amacıyla sayıları 237’ye çıkan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’ni (KETEM) 81 ile yayma kararı aldı. Kanser ilaçlarının ithalatının önüne geçmek için ilaç üretim teşvik ve destekleri artırılacak. Kanserin en önemli etkenlerinden kabul edilen obeziteyle de mücadele başlatılacak. Birkaç ay içinde bakanlık bünyesinde başlatılan “obeziteyle mücadele programı” kamuoyuna duyurularak, obeziteyle savaş unsurları tüm toplumda uygulanabilir hale getirilecek. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM’deki özel sohbetinde KETEM’lerin sayısını artırma yönündeki kararların kanser vakalarındaki artıştan kaynaklanmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

81 İLE YAYILACAK

Kanser vakalarının artmasını önlemek amacıyla toplumun kaynakları kullanılarak her türlü çalışma yapılıyor ve artırılıyor. Kanser arttı da KETEM’lerin sayısı onun için artırılıyor değil. Bu merkezler Türkiye’nin ihtiyacı. 81 ile yayılacak. Biliyoruz ki, kanseri erken teşhis ederseniz tedavi ve başarı şansınız var. O zaman erken teşhis etmenin yolunu kaynaklar ve imkanlarınız oranında artırmanız lazım. Kanser vakalarında erken tanı tedaviden önemli. KETEM’lerin sayısını toplumun ihtiyacını rahatlıkla karşılayan noktalara taşıyacağız.

KANSER İLAÇLARI ÜRETİLECEK

İlaç ciddi bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bir ürün. Büyük araştırma geliştirme (AR-GE) yatırımları ister. Çok sayıda bilimsel çalışmayı yapar, üretirsiniz. Bu sayede patentli ilaç sahibi olursunuz. Patent kalkıncaya kadar o ilaçta tekelseniz fiyatta da belirleyici oluyorsunuz. Türkiye şu anda AR-GE ve patentli ilaç üretme noktasında maalesef geride. Patent kalkmış ilaçlarda çok iyiyiz. Hemen eşdeğer ilacı üretiyoruz, yerlileştiriyoruz. Türkiye’de şu anda ilaçların yüzde 80’i yerli. Kutu bazında tüketilen ilaçların yüzde 80 yerli. Yüzde 20’si ithal. Bunlar patentli ilaçlar ve bu ilaçlarda patent kalkmadığı için biz üretemiyoruz. Kanser ilaçlarının SGK kapsamına alınması ayrı bir konu. Türkiye’nin ödeme gücüne bağlı. Mesela bir ilaç kanser için endike muadili varsa biz eşdeğerini ödüyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak bu ilaçları Türkiye’de üretmenin yollarını açmaya çalışıyoruz.

OBEZİTE İLE MÜCADELE

Biz obezite ile mücadele çerçevesinde bir program hazırladık ve bu yakında açıklanacak. Beslenme modelimizde ciddi bir sıkıntımız var. Türkiye’de ciddi bir obezite sorunu var ve çocuklarda obezite oranı yüzde 10’lara ulaştı. Bu programla, bugünden yarına bu sorunu çözmeyi hedeflemiyoruz. Uzun vadede insanların beslenme alışkanlıklarını sağlıklı hale getirmek ve bunu bir toplum bilinci olarak yerleştirmek gibi bir hedefimiz var. Bu konuda ciddi tanıtımlar yapılması ve bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor. Toplum bu bilince sahip olur kavrarsa bu sorunu çözeriz. Yoksa kimsenin yediği öğüne karışma hakkımız yok.

KARBONHİDRAT  VE HAREKETSİZLİK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Obezitenin sebeplerinden biri karbonhidrat ağırlıklı beslenmemiz. İkincisi hareketsizlik. Toplum olarak hareket etmiyoruz. Hele bu teknoloji bağımlılığı genç kuşaklarda hareketi iyice kısıtladı. Ben köylü çocuğuyum, biz çocukken tarlada çalışıyorduk, bütün gün. Çok yoğun çalışıyorduk ve çok hareket ediyorduk. Hareket bilincini geliştirmek için Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, medya devrede olur ve uzun vadede yapılabilecekler yapılır. Aileler de olayın önemi kavramalı, çünkü obeziteye bağlı pek çok rahatsızlıklar peşinden geliyor. Kalp damar sisteminde, eklem sisteminde rahatsızlıklar oluşuyor. Diyabet, tip iki diyabet eğilimi artıyor. Bunların hem sağlık hem de ekonomi açıdan maliyetleri var ve yükseliyor” dedi.

Milliyet

Bakanlık savaş açtı! 81 ilde başlıyor
ISPARTA HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yerli bakteri geliyor
Erken canı çekenin cebi yanacak
Prim borcu olanlar dikkat! SGK'dan önemli uyarı
Bakanlık savaş açtı! 81 ilde başlıyor
Sağlıkta yeni dönem başlıyor!
ISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELER
Devletten kadınlara 400 lira destek
SD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat etti
Isparta Eğirdir’de Mutfak Sanatları kursu
ISPARTA SENİRKENT'TE KORKUTAN YANGIN!
Isparta KYK’da kariyer günleri
Türk İşadamına İran’da Türk Bayraklı jest
Feyzioğlu Isparta Kitap Fuarında
Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
TAZE BALIĞIN ADRESİ ISPARTA DOSTLAR BALIKÇILIK
Taşeron sınavı sözlü olacak
DOĞU PERİNÇEK ISPARTA'DA İMZA GÜNÜ DÜZENLEYECEK
Batı Akdenizli ihracatçılar ABD’yi URGE ile fethetti
İstifa edene de tazminat!
Torba yasaya girdi! Bunu yapana düşük faizli kredi
ISPARTA'DA BÜYÜK FESTİVAL BAŞLIYOR
Başvurular e-Devletten yapılacak!
ISPARTA'DA 12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI 2018
Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik
Çukur’un ‘İdris Baba’sı Isparta’da imza gününe katıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da ilk kez gül ve lavanta kahvesi üretildi Isparta’da ilk kez gül ve lavanta kahvesi üretildi 08 Mart 2018
Ehliyetler için önemli uyarıEhliyetler için önemli uyarı05 Mart 2018
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası varKirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası var07 Mart 2018
Düğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacakDüğmeye basıldı! Bunu yapan memur olamayacak03 Mart 2018
BİNLERCE KİŞİYE İŞ İMKANIBİNLERCE KİŞİYE İŞ İMKANI03 Mart 2018
ISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELERISPARTA'DAKİ TÜKETİCİ ve ESNAFLARIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ MADDELER09 Mart 2018
Anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatıAnneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı07 Mart 2018
Araç sahiplerine güzel haber! Sınır kaldırıldıAraç sahiplerine güzel haber! Sınır kaldırıldı05 Mart 2018
Emniyet teşkilatı personel arıyorEmniyet teşkilatı personel arıyor05 Mart 2018
SGK'ya başvuran o parayı geri alacakSGK'ya başvuran o parayı geri alacak05 Mart 2018
Herkes bunu bekliyordu!Milyonlara ikramiye müjdesiHerkes bunu bekliyordu!Milyonlara ikramiye müjdesi06 Mart 2018
Miras sorgulama uygulaması başladı- ÖğrenMiras sorgulama uygulaması başladı- Öğren06 Mart 2018
Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı GebelikSağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik08 Mart 2018
Kira zam oranları belli olduKira zam oranları belli oldu05 Mart 2018
ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA07 Mart 2018
Yeni Torba Yasada neler var! İşte 39 maddeYeni Torba Yasada neler var! İşte 39 madde06 Mart 2018
Binlerce kişiye müjde! Bu yıl martta ödenecekBinlerce kişiye müjde! Bu yıl martta ödenecek09 Mart 2018
Tek tıkla miras sorgulama hizmeti başlıyorTek tıkla miras sorgulama hizmeti başlıyor05 Mart 2018
SD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat ettiSD Hava Limanı’nda 2 ayda 16 bin 118 yolcu seyahat etti09 Mart 2018
BTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatınBTK'dan vatandaşa kritik uyarı! Mikrofonu kapatın06 Mart 2018