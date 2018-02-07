Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!

Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!
ISPARTA 0
böcüzade

Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan yasal düzenleme ile devlet koruması altında, yurtlarda büyüyen gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında aldıkları eğitimlere uygun kadrolara yerleştirilme ile reşit olduktan sonra 5 yıl içerisinde kamuya başvuruda bulunma hakkı tanınacak.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve torba yasa tasarısı içerisinde TBMM'ye sevk edilen  düzenlemelerde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle  devlet koruması altında, kuruluş bakımında büyüyen kişilerin kamuda "memur"  olarak istihdam edilmesine yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve eğitimleri  dikkate alınarak branşlarına uygun alanlara atanması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, reşit olma sebebiyle hakkındaki  korunma/bakım tedbiri kararı sona eren gençler, 5 yıl içerisinde kamu kurum ve  kuruluşlarına atanmak için başvurabilecekler. Var olan düzenlemede gençlere başvuruları için iki yıl süre verilirken, uygulamanın özellikle eğitimleri devam  edenler açısından bazı mağduriyetlere neden olduğu ifade ediliyor.

Sürenin 5 yıla çıkarılması ve himaye onayını da içine alarak  başlatılmasıyla koruma ile bakım altında yetişen gençlerin hak kaybına  uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMLERİNE UYGUN KADROLARA GEÇECEKLER

2828 sayılı kanunda yapılacak bir başka düzenlemeyle de lisans, ön  lisans ve ortaöğretim mezunu olarak mesleki unvanları dikkate alınmadan memur  kadrosuna atanan gençlerin kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan  kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi  nedenlerle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özellikle eğitim düzeyi yüksek gençlerin iş motivasyonunun  düşmesinin engellenmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için mesleki  unvanları dışındaki kadrolarda istihdam edilenlerin aldıkları eğitimlere uygun  kadrolara geçişleri gerçekleştirilecek.

GERİYE DÖNÜK İŞLEYECEK

Söz konusu düzenlemeler daha önce kamuda istihdam edilen ve öğrenim  durumlarına uygun kadrolara atanmamış kişileri de kapsayacak.

Yasal düzenlemenin çıkması durumunda bu durumdaki çalışanlar yine 5  yıl içerisinde başvuruda bulunarak, öğrenim durumlarına uygun kadrolara  geçebilecek.

Kuruluş bakımından çıktıktan sonra kamuda atanan ve memurluğu  sürecinde üniversitelerin öğretmenlik, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan  fakat aldığı eğitime uygun bir kadroya atanamayan kişilerin başvuru yapmaları  durumunda  bu talepleri yerine getirilecek.

Düzenleme, kamuda bu durumda çalışanların özlük haklarında da önemli  iyileştirmeleri beraberinde getirecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARARINA SEVİNDİRİCİ VE FAYDALI BİR DÜZENLEME"

Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (YURT  AY DER) Genel Başkanı Kudret Bulut, konuyla ilgili  yaptığı  açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimine devam eden gençlerimiz veya kamuda memur olarak çalışırken  eğitim süreçlerini tamamlayanların bu düzenlemelerde gözetilmiş olması bizleri  çok sevindirdi. Çocuklarımızın yararına sevindirici ve faydalı bir düzenleme  olmuş. Yurtlarda yetişen gençlerin mağduriyetleri kademeli olarak çözülmeye  başlandı. Dilerim koruma kararı kaldırılan ve geçmiş dönemlerde yaptıkları suçtan  işe yerleşemeyenler çocuklar için de iyileştirme yapılır. Ayrıca koruma kararı  kaldırılan gençlerin komisyonunda mutlaka sivil toplum örgütünden bir elaman  bulundurulması da bizim için önemli."

Bulut, hakkındaki koruma/bakım tedbir kararı sona eren gençlerin  kamuya başvuru süreçlerinin iki yıldan beş yıla çıkarılmasının da eğitim  süreçleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kamuda istihdam edilecek veya düz memur olarak çalışanların da artık  eğitimleri dikkate alınarak uzmanlık alanlarına göre branşlarda  çalıştırılabileceğine dikkati çeken Bulut, gençlerin eğitim alanlarına göre  sevdiği branşta hizmet etmesinin sağlanacağını vurguladı.

Bulut, tahminlerine göre bu kapsamda 600 kişinin bulunduğunu  aktararak, "Sırf Maliye Bakanlığında 70 kişinin bulunduğunu biliyoruz. Belki buna  ek olarak kamuya istihdam edilecek gençlerin öncelikle kurum denetimi altında  bulundurulması ve gençlerimize 6 ay süreyle kişisel eğitimlere, tabii tutularak  işe başlatılmaları da çok önemlidir. Bu uygulamanın da sistematik ve düzenli bir  hale getirilmesini talep ediyoruz." sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haciz uygulamasına yeni düzenleme
Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!
300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...
ISPARTA'DA KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısından eski Türkiye eleştirisi
AK Parti'li Ravza Kavakçı Kan’dan Afrin şehidi Yılmaz’ın ailesine ziyaret
AK Parti'li Ravza Kavakçı Kan, Başbakanın müdahil olduğu FETÖ davasını izledi
Isparta petrol istasyonun ihalesi yapıldı
ISPARTA'DA AVM HIRSIZLARI YAKALANDI
Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak
Isparta Eğirdir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Isparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümü
ISPARTA'DA ALTIN ALYANS VE PIRLANTA KAMPANYASI
ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNE TALEP ARTTI
Isparta’daki FETÖ davasında esasa ilişkin savunmalar tamamlandı
Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı
Isparta Belediye Meclis üyeleri otogar projesini inceledi
Eğirdir Huzurevi sakinleri Antalya’da sergi açtı
Eğirdir Gölüne kaçak dökülen 400 kerevit sepetine el konuldu
Isparta’daki oto hırsızlığı: 3’ü çocuk, 4 kişi yakalandı
Kira geliri vergisinde yeni dönem
Ücretsiz izne çıkanlar dikkat!
Malum kurumun isminden 'Türk' ifadesi kaldırılıyor
Uyuşturucu satılan internet kafe kapatıldı
ISPARTA'DA 752 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu 03 Şubat 2018
Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...03 Şubat 2018
ISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVAISPARTA'DA ÇILGIN AYAKKABI KAMPANYASI 1 ALANA 1 BEDAVA01 Şubat 2018
Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...05 Şubat 2018
Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı Isparta’da lise müdür yardımcısına FETÖ’den gözaltı 01 Şubat 2018
ISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE! BAŞLADIISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE! BAŞLADI01 Şubat 2018
ISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSUISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSU01 Şubat 2018
O SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA 5 MÜJDE BİRDENO SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA 5 MÜJDE BİRDEN02 Şubat 2018
Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildiYeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi02 Şubat 2018
Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TLSınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL04 Şubat 2018
O SİSTEM GERİ DÖNÜYOR!O SİSTEM GERİ DÖNÜYOR!04 Şubat 2018
YENİ TORBA YASADA YOK YOK!YENİ TORBA YASADA YOK YOK!03 Şubat 2018
Binlerce Ispartalı şehidimizi uğurladı Binlerce Ispartalı şehidimizi uğurladı 04 Şubat 2018
ISPARTA'DA BİR GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDUISPARTA'DA BİR GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDU03 Şubat 2018
Milyonlar bu haberi bekliyor! Hac kuraları çekildiMilyonlar bu haberi bekliyor! Hac kuraları çekildi01 Şubat 2018
Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacakResmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak04 Şubat 2018
ISPARTA'DA İŞ KURMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DA İŞ KURMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!01 Şubat 2018
Feci Kaza! otomobiller markete girdi Feci Kaza! otomobiller markete girdi 02 Şubat 2018
ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ03 Şubat 2018
ISPARTA'DA OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADIISPARTA'DA OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI05 Şubat 2018