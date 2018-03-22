Isparta yaş pasta siparişiisparta bilgisayar servisi

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin sosyal güvenlik ajandasını açıkladı. ‘Bir senden bir benden teşviki’ kapsamında ilave 2 genci istihdam edenlerin primi ve vergisinin birini devlet ödeyecek.

 

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren istihdam ve sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin ajandasının ayrıntıları açıkladı.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik edilen sektörlerde genel ücret skalasının asgari ücrette kalmasını istemediğini vurgulayarak,"İstihdam teşviklerini buna göre düzenledik. Ayrıca artık sadece prim, vergi değil ücret desteği de başlıyor" dedi. 

İşte Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları:

BİR YILDA 1.5 MİLYON: Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız seferberlikle bir yılda 1.5 milyonluk istihdam yarattık. Bu başarıyı 2018'de "artı 2" istihdam hedefiyle daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Sahaya inmek için 6 bin 500 kişilik ekip oluşturduk. İşverenlerimize istihdam teşviklerinden nasıl yararlanacaklarını anlatacağız.

İŞKUR'DA YENİLEME: İŞKUR'un yüzünü genç bakışla yenileyeceğiz. Güvenceli esnek çalışma modellerimiz var. Eksik gün bildirimleriyle ilgili ispat zorunluluğu yerine beyan esaslı bir yapı getiriyoruz. Bugün İŞKUR 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum oldu.

FESTİVALLERE KATILACAĞIZ: Yeni dönemde üniversite festivallerine katılacağız. Fuarların içeriğini dijitalleşme, geleceğin mesleklerini dikkate alarak hazırlayacağız.

ÖZEL PORTAL: İş arayan ve eleman talep edenleri buluşturduğumuz interaktif bir yapı kuruyoruz. Gençlerin ilgisini çekecek mobil uygulama hazırlığındayız.

CEP HARÇLIĞI BİZDEN: İşbaşı eğitim kurslarının süresini bilişim ve imalat sektöründe 3 aydan 6 aya çıkardık. Geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi alanlarda 9 ay eğitim, 75 lira cep harçlığı veriliyor. Ayrıca gençler bilişimle ilgili mesleklerden biriyle ilgili eğitim talep ettiklerinde kupon yöntemi devreye giriyor. Burada da 10 bin liraya kadar destek veriyoruz.

BİRİNİ BİZ VERECEĞİZ: "Bir senden bir benden teşviki" ilk kez pilot olarak uygulanacak. Küçük işletmeleri canlandıracak, bu dinamizmin kayıtlı istihdamı teşvik edeceği bir yapı olacak. Bugüne kadar prim, vergi desteği vermişiz, ücret desteği vermemişiz. İlk defa ücreti de ödeyeceğimiz bir model bu. İmalat sektöründe olan, ustalık belgesi bulunan ve 2017 çalışan sayısı ortalaması 1-3 olan işyerlerimizde ilave 2 kişinin istihdamına destek vereceğiz. 18-25 yaş genci işe alan işverene, "Primi, vergiyi ve ücreti bir ay sen öde bir ay biz ödeyelim" diyoruz.

KADINLARA DESTEK: Mesleki eğitim ve işbaşı eğitimine katılan kadınlarımızın 2-5 yaş çocuklarına 400 TL bakım desteği sağlayacağız.

İŞSİZE TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, uzun süre işsiz kalanlara ilişkin toplum yararına çalışma modelinin devrede olacağını belirterek, "İşgücüne uyumlarını sağlamak, çalışma hayatı disiplinini ve uyumu yeniden sağlamak için toplum yararına programlar oluşturuluyor. Sigortalarını ve ücretlerini ödüyoruz. 1 Nisan'da tekrar başvuruları alacağız" diye konuştu.

TAŞERONA KADRONUN MİMARI CUMHURBAŞKANIMIZ

Çalışanların kadroya geçişinin tek mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Direkt kadroya alındıkları için avantajları çok fazla. Sokakta pozitif etkisi var. Aksaklık olduğunda anında müdahale ediyoruz. Sadece kendi çalışanlarımız için bankalarla maaş promosyon anlaşması imzaladık. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız bu promosyon ödemesinden ilk defa yararlanacak. Bütün kurumlar bu anlaşmaları yapıyor" dedi.

KAYNAKSABAH
TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
​Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...
Isparta’da FETÖ Operasyonu! 5 kişi tutuklandı
ISPARTA'DAKİ İŞLETMELER BU HABERE DİKKAT!
Isparta’da Nevruz kutlaması haberi
Isparta’da uyuşturucu operasyonu...
Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 4. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI
Halk Oyunları grup yarışması Eğirdir'de gerçekleşecek
Eğirdir protokolünden huzurevine ziyaret
SGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu para
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Isparta'da Orman Haftası Etkinlikleri başladı
e-Devlet'ten süper bir hizmet daha!
Isparta İl Özel İdaresi ile BEM BİR SEN arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı
356 hakim ve savcının görev yeri değişti
ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Isparta Şehir Hastanesinin 1. kuruluş yıldönümü kutlandı
Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Abdest alırken paralarını çaldılar
Milletvekili Bilgiç, Isparta hizmetlerini değerlendirdi
İNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDI
Isparta'da Genç aşçılara madalya
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıZeytin Dalı Harekatı'nın Kahramanları
Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıYaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliği
isparta perdeISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

İşe giriş tarihine göre emeklilik tarihiİşe giriş tarihine göre emeklilik tarihi19 Mart 2018
ISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİ16 Mart 2018
Bunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyorBunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyor19 Mart 2018
Borcu olanlar dikkat! Son tarih belli olduBorcu olanlar dikkat! Son tarih belli oldu15 Mart 2018
Şeker hastasına emeklilik hakkıŞeker hastasına emeklilik hakkı19 Mart 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Tamamen değişiyorCumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Tamamen değişiyor15 Mart 2018
SGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası varSGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası var17 Mart 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYORÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYOR19 Mart 2018
Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!16 Mart 2018
Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyorAltında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor19 Mart 2018
Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi 20 Mart 2018
Tüm annelere 149 lira ödemeTüm annelere 149 lira ödeme20 Mart 2018
Torba yasada müjde! Parasını devlet ödeyecekTorba yasada müjde! Parasını devlet ödeyecek15 Mart 2018
Isparta'da bu bölgelerde su kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde su kesintisi olacak!19 Mart 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı17 Mart 2018
Ev sahipleri dikkat! Son 1 haftaEv sahipleri dikkat! Son 1 hafta19 Mart 2018
Bakanlıktan yeni taşeron genelgesiBakanlıktan yeni taşeron genelgesi19 Mart 2018
HABER- SGK Isparta İl Müdürlüğünden GSS borçları hakkında duyuruHABER- SGK Isparta İl Müdürlüğünden GSS borçları hakkında duyuru15 Mart 2018
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ16 Mart 2018
İNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDIİNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDI20 Mart 2018