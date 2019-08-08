Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti

Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Bakan Kurum, Başkan Başdeğirmen’i ziyaret etti
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta temasları kapsamında akşam saatlerinde Isparta Belediyesini ziyaret etti. Belediye önünde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibi tarafından karşılanan Bakan Kurum’a, TBMM Başkan Vekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ile Uğur Gökgöz de eşlik etti.
Şehir olarak mutlu bir gün yaşadıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,  “Kentimize yapılması gereken tüm çalışmaları sayın bakanımızla paylaşma imkanımız oldu. Bakanımız tüm taleplerimize olumlu yaklaştı” dedi.
‘Isparta merkezimiz ve ilçelerimiz, beldelerimiz adına çok verimli bir toplantı olduğu inancındayız’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şöyle konuştu:
“Sayın milletvekillerimize, sayın bakanımıza bu programdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimize yapılması gereken güzel çalışmaların neler olduğunu geniş kapsamlı düzenlenen toplantıyla paylaşma imkanı bulduk. Bu Isparta’mız açısından son derece önemliydi. Şehrimizi çok daha ileriye taşıyabilmek, AK Parti belediyeciliği içerisinde memleketimizin ne gibi hizmetler alabileceğini önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşmak istiyoruz.  İsteklerimizi, yapılması gereken her türlü çalışmayı Sayın Bakanımız ve değerli ekibiyle beraber Isparta’mıza kazandırmak istiyoruz. Bu konuda çok sayıda taleplerimiz oldu, sayın bakanımız bu taleplerimizin hepsine de olumlu yaklaştı, bizlere yön verdi. Bu ziyaretin etkilerini en kısa sürede şehrimizde göreceğimiz inancındayım. Sayın bakanımıza teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum”
31 Mart seçimlerinde AK Parti’ye verilen destekten dolayı tüm Ispartalılara teşekkür eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “31 Mart seçimlerinde AK Partimize verdiği destekten dolayı tüm Ispartalı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanı seçilen tüm başkanlarımızı buradan tebrik ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde hem Isparta il merkezimize, hem ilçelerimize hem de beldelerimize gerekli her türlü desteği vereceğimizi de buradan tekrar beyan ediyorum. 2023’e giden yolda şehrimizdeki yaşam kalitesini çok daha yukarılara çekecek projeleri de belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, valilerimizle birlikte atacağız ve attığımız her adımda da çevreyi, doğayı nasıl koruruz bunun derdinde olacağız. İnşallah Isparta’mız, Isparta’mızın geleceği için de doğru adımları hep birlikte atarız diyor, Şükrü başkanımızı ve diğer başkanlarımızın tebrik ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Isparta’ya gelmesi ile birlikte şehir 5 önemli yatırımı da kazanmış oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan toplu konut, tren garı alanının Millet Bahçesine dönüştürülmesi, Kaymakkapı Meydanı düzenlemesi, Damgacı Sokak’taki tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırması, yeni atık su arıtma tesislerinin yapımı ile kapasite artımı hususları da yakın zamanda hayata geçmiş olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliği Göl Toplantı Salonunda düzenlediği İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Isparta önemli yatırımları kazanmış oldu.
Buna göre;
SDÜ ve Botanik Parkın yanındaki alanda 300 sosyal konuta ek olarak 700 sosyal konut daha projelendirilecek 2020’nin ilk çeyreğinde konut sayısı 1000’e çıkarılacak.
İkinci etapta Eski Gülkent Hastanesindeki 130 dönümlük alanda projelendirilecek 1500 konut ile toplamda 2500 konut olmak üzere Isparta’da acil sosyal konut ihtiyacı karşılanacak.
Tren Garındaki 84 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Millet Bahçesi Projesinde Kültür Merkezi, Millet Kıraathanesi, Sanat Atölyesi, Gül, Lavanta ve Isparta halısının tanıtıldığı mekanlar yer alacak. Alanda bulunan 4 tescilli yapının da restorasyonu gerçekleştirilecek.
Tarihi yapıların bulunduğu Kaymakkapı’da vatandaşlarla elbirliği içerisinde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm ile tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak. Meydanlar arttırılacak.
Damgacı Sokak’ta 4 milyon liralık sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında; Tescilli yapıların restorasyonu ile cephe, kaldırım ve aydınlatmalar düzenlenecek. Bölgede turizm aksı oluşturulacak.
50 milyon lira bedelli, 460 bin nüfusa hitap edecek yeni atık su arıtma tesisinin inşaatına 2020’de başlanacak.  
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