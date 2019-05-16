Bakan Selçuk duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.
illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında ara tatillerden yeni bir yapılanmanın söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklarken "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor.
Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi... Bazı geziler, fuarlar da bu ara tatillerin konusu olabilecek.
Huzurevleri ziyaret, yardımlaşma faaliyetleri, aile faaliyetlerine imkan sağlayacak. Ve sonuç olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
Temel olarak şu söylenebilir. Son tahlilde, eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi, çocuklarımızın bıkmadan eğitim-öğretim süreçlerini yaşayabilmeleri için bir fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sadece takvimin değişmesi gibi ele almamakta fayda var. Öğretmenlerimizin, velilerimizin eğitim-öğretimin içinde çok daha aktif biçimde bulunmakla ilgili, bu tatillerin daha etkili kullanılmasıyla ilgili...
Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bu çalışma takviminin detaylarını çeşitli yönetmelikler ve yönergelerle planlama imkanımız olacak.
İŞTE YENİ TATİL DÜZENİNİN AYRINTILARI
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
* 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
* 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
* Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
* İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
* 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.