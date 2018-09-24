Bakan açıkladı! Yüzde 15 indirim yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre fiyatlarına yüzde 15 indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına da devam edeceğini söyledi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Pakdemirli, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizle yaptığımız çalışma sonucu kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15’lere varan indirim sağlanacak" dedi.



Buğday ve arpada prim desteğinin yüzde 100 arttırıldığını da belirten Bakan Pakdemirli, "TMO piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına devam edecek. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğini, önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz" dedi.