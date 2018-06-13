Bakan açıkladı! Yapan yaptıran 1 yıl hapis yatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı düzenlemesine başvuranların sayısı ilk üç günde 270 bini geçti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve son dönemde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmar Barışı düzenlemesinde başvurular geçtiğimiz Cuma günü başladı. Başvuruların alınmasıyla birlikte, e-devlet sistemi üzerinden düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken ilk üç günde uygulamaya başvuran vatandaşların sayısı dikkat çekici noktaya ulaştı. İmar Barışı düzenlemesiyle yapı kayıt belgesi alacak olan vatandaşlar toplamda 270 bin sayısına ulaştı.



BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINDI



İmar barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinden alınan e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine veya e-devlet mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait sayfaya erişebiliyor. Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri İmar Barışı Başvuruları bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Düzenlemeye son başvuru günü olarak 31 Ekim 2018 tarihi belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı’nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise imarbarisi.csb.gov.tr ulaşabiliyor.



BAKAN VATANDAŞA UYARI



İmar Barışı düzenlemesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden rahatlıkla başvurularını tamamlayabileceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin de vatandaşlara bu süreçte yardımcı olacağını dile getirdi. Söz konusu başvurulara ilişkin büro açarak vatandaşları yönlendirmek isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, “O tür bürolara, itibaren etmesinler. Doğrudan kendileri isterlerse internet ortamında girebilirler, il müdürlüklerimize gidebilirler ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek oradan yardım alabilirler. İstanbul için zaten farklı bir durum var 40 yerde bürolar açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerini kullanıyoruz. Adresler belli. Vatandaş kendi ilçesinde memurlarımız vasıtasıyla müracaat edebilirler” açıklamalarını yaptı.



YAPAN YAPTIRAN BİR YIL HAPİS YATACAK



Bakan Özhaseki, kamuoyunda 'imar barışı'nın kaçak yapılara yol açacağı yönündeki eleştiriler üzerine şunları söyledi:



Haklılık payı var, yok diyemeyiz. Geriye dönük bakıldığında, çeşitli dönemlerde 13 tane imar affı çıkmış, böyle olunca partilerden eleştiri gelmiyor ama haliyle bir korku, tedirginlik yaşanıyor. Acaba bu gelen şey kötü yapılaşmanın önünü açar mı, hızlandırır mı diye düşünülüyor. Hayır bu olmaz. Bunun teminatı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karardır. Yakın zamanda verilmiş olan kararda, imara aykırı yapı yapana, yaptırana, kamu hizmeti getiren kamu görevlilerine hapis cezası var. Eskiden çok uygulanmamış ama vatandaş Yargıtay'a müracaat etmiş, 'hükmü erteleme için' ama Yargıtay kabul etmemiş, yatmak zorundasın demiş. Yapan, yaptıran, göz yuman en az 1 sene hapis yatacak...