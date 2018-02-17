Bakan açıkladı! On binlerce kişiye emeklilik fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, borcu yüzünden emekli olamayan Bağkurlular için Ziraat Bankası ile yaptıkları kredi protokolünün bir benzerini çiftçiler için yapacaklarını açıkladı.

Sarıeroğlu, “Gelecek hafta TZOB’la da bir işbirliği protokolümüzü imzalayacağız, çiftçilerimizi de bu kapsama alacağız. Bununla ilgili Ziraat Bankası’yla görüşmelerimizi tamamladık. Emekli olma şartını kazanmış, prim ödeme gün sayısını doldurmuş ama borcu var borcunu ödeyemediği için emekli aylığı bağlanamayan kesimler. Ya da askerlik, doğum borçlanması yaptıktan sonra emekli aylığı almaya hak kazanacak bizim sigortalılarımız ya da geçmiş dönemde borcunu ödeyemediği için daha da artmaması adına hizmetlerini dondurmuş ama sağlık hizmeti gibi konulardan faydalanamayan sigortalılarımızı kapsayan… Ama emekliliğe hak kazanmış şartlarda olmaları gerekiyor. 48 ay vadeyle krediyi çekebilecekler, kredi ödemesi emekli maaşlarından gerçekleştirilecek, komisyonumuz yok ve geçmiş sorgulaması yok” dedi.

715 BİN TAŞERON BAŞVURU

Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda sürekli işçi kadrosuna atanmaları hususunda 2 Ocak itibariyle çalışma usul ve esaslarımızı yayınladıklarını hatırlattı. Sarıeroğlu, şöyle konuştu: “2 Ocak’tan 12 Ocak’a kadar başvurular alındı, onun dışında bir tarih sınırlaması koymadık. Bizim en son tarihimiz belli, 3 Nisan. 3 Nisan itibariyle bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kapsamla ilgili belirlediğimiz o sınırlara uymayan taşeronda çalışan emekçi kardeşlerimiz de başvurularını gerçekleştirdiler. Bugüne kadar incelemesi tamamlanan başvuru sayısı 715 bini aştı, inceleme devam ediyor.”

TAŞERONDA ÇILGINLIK YAPTIK

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti iktidarı olarak bir çılgınlık yaptıklarını söyleyerek,"Taşeron tanımı gereği geçmişten beri yapılan uygulama neyse bunu aynen uyguladığımızı merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum kuruluşlarında taşeron tanımına giren hiçbir kardeşimizin kapsam dışında kalmadığını tamamının kadroya geçtiğini özellikle ifade ediyorum. Biz bir çılgınlık yaptık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları ortasında ortaya koyduğumuz iddialar vardı, personel yönetimi ile ilgili olarak. Şuanda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direk tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık" dedi.

"İLK DEFA MAAŞ ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ"

Boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığını da kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "Esnafımıza ’bir senden bir benden’ diyeceğiz. İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz istihdamda. Geçmişte hep vergi ve prim desteği veriyorduk. Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz. Bir ay esnafımızın ödeyeceği yeni modele geçeceğiz" diyerek yeni reform paketlerinden bahsetti.