Bakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyor



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği ilk basın toplantısında "En iyi ekibimiz hazır. Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Öğretmen performans sistemi bu sene uygulanmayacak” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği ilk basın toplantısında eğitimde yeni dönemin şifrelerini verdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sözlerinin satır başları şöyle:



"Eğitimde yeni bir dil inşa etmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebalini çok çok derinden hissetmedikçe öğretmenlik mesleğini yapmanın önemi yok.Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız.



BİZE BENİM ARKADAŞLARIM DEĞİL, BİRİKİM LAZIM



Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekun bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye’nin birikimi lazım. Heyecanım çocukların heyecanı öfkem çocukların öfkesi. İşin müjdeli kısmı şu; biz sadece regülasyon politikalarıyla herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin mevcut şartları düzenleyerek çok büyük yol alabiliriz. Bunu çok kısa sürede yapmak mümkün. Eğitim uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum. Milli eğitim bakanı kendisi için bir şey yapmaz gelecek için yapar. Bizim duruşumuz geleceği inşa etmek noktasında.



HİÇBİR ÖĞRENCİ VE VELİ SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAYACAK



Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim. Adaleti şiar edineceğiz.Elimizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarının datası var, bunlar inanılmaz derece politika dökümanı yapılabilecek bir içerik. Bunlarla uluslararası bir politika hazırlayabiliriz. Biz sürekli yenilikler, reformlar getirmek istemiyoruz. Biraz zaman alacak yapacağımız işler.



2 AY İÇİNDE, 3 YILLIK PROGRAM AÇIKLAYACAĞIZ



Uzlaşma önemli, herkesi dinleyeceğiz. Biz eğitimi belirli bir alanda kapalı bir kurum olarak görmüyoruz. Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz. Çocuk neredeyse biz oradayız. Çocuklar günde ortalama 4 saat internette, sosyal medyada geçiriyor. Biz de bunu takip edeceğiz, yasaklamaktan bahsetmiyorum.Sosyal medyayı takip eden çok iyi bir ekip kurduk, oradan politika üretecek çok iyi bir veri elde edebiliriz. 2 ay içinde 3 yıllık program açıklayacağız. Bize biraz zaman verin.



SORU CEVAP



3 YILLIK PLAN:



Bizim 3 yıllık dediğimiz yapı bu toplumunun aceleciliği ile bir tatmin noktası ortaya koymak. Bizim bugün okula başlayan çocuklarımız 2040'larda iş hayatına başlayacaklar. Bu üç yıllık mesele, üç yılın sürdürülmesi meselesi değil. 2040'ların dünyası için bir hazırlık. İlk kırılma o zaman var ve o zaman ne olacağı aşağı yukarı görülüyor.



SINAV SİSTEMİ



Sistem teorisi açısından baktığınızda herhangi bir sınavın değiştirilmesi bir sistem değil uygulama değişikliğidir. Eğitimin dilinde öyle bir karmaşa var ki; bir uygulamada yapılan değişikliği toplum sistem değişikliği zannediyor. Bizim açık denizde yüzen bir gemimiz var biz bunu limana çekip onarma imkanına sahip değiliz. Biz bu gemi yürürken tadilat içinde olacağız.