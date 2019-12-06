Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, Isparta’nın sahip olduğu kültürel, tarihi ve turizm değerlerinin bilinirliğinin arttırılması, geniş kitlelere duyurulması, ulusal düzeyde farkındalığın artırılması, kırsal kesimdeki turizmin canlandırılması, fotoğraf sanatının ilimizde geliştirilmesi hedefleriyle düzenlenen “4 Mevsim Isparta” Ulusal Fotoğraf Yarışmasına katılım için;
Son başvuru tarihi 10 Haziran 2020
ÖDÜLLER
- BİRİNCİYE 2000 TL
- İKİNCİYE 1500 TL
- ÜÇÜNCÜYE 1000 TL
- BAKA ÖZEL 750 TL
BAKA