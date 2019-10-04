18 Ekim 2019

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın(SODES), TR61 Bölgesinde () Ajansımız tarafından yürütülecektir.Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yönetimiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi,ile uyumlu şekildeönem taşımaktadır.Program dâhilinde kapasite geliştirmeye dönük,öncelik verilecektir.içeren projeler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri ise SODES kapsamı dışında tutulmuştur.Program için uygun başvuru sahipleri;ileveProgram kapsamında desteklenecek projelerin,Uygun bulunan proje başvurularından, TR61 Bölgesinde yer alan her bir il (Antalya, Isparta, Burdur) için en fazla üç proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır.Hazırlanacak proje önerileri için, potansiyel proje başvuru sahiplerinin ekte yer alan 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Usul ve Esaslarını dikkatli bir şekilde okumaları vedoldurarakAjansımıza ulaştırmaları gerekmektedir.Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2019 Yılı Sosyal Destek Programı Usul ve Esasları için tıklayınız...

EK-1 Sosyal Destek Programı Öncelikleri için tıklayınız...

EK-2 Sosyal Destek Programı Proje Bilgi Formu için tıklayınız..