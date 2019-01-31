Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, yeni yılın ilk olağan toplantısını Burdur’da gerçekleştirdi.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, yeni yılın ilk olağan toplantısını Burdur’da gerçekleştirdi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu toplantısına; Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Tutar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ve uzmanlar katıldı.BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Burdur’daki Ocak ayı olağan toplantısının açılış konuşmasında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 10 yıl önce kurulduğunu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, " Kalkınma Ajansları bölgede sorumluluk alanı içerisindeki illerin gerek ekonomik, gerek sosyal, kültürel ve turizm alanındaki desteklenmesinde öncelik arz eden projeleri desteklemek için kurulmuş bir ajans. Kalkınma ajansları yönetim kurulunun oluşumunda da belli; bir tarafta merkezi idareyi temsil eden kamu görevlileri, diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il genel meclisi ve belediye başkanları olmak üzere karma bir yapı ile oluşturulmuş kamu yönetimimiz içindeki bir örgütlenme. ” diye konuştu.BAKA Yönetim Kurulu’nun 2019 yılının ilk olağan toplantısı, ‘ekoturizm ve alternatif turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla Burdur’da İzmir Turist Rehberleri Odası, turist rehberleri ve TÜRSAB seyahat acentelerine yönelik, Isparta’da ise doğa sporları turizminin tanıtılması amacıyla bu alanda faaliyet gösteren acentelere BAKA-TURSAB işbirliğiyle tanıtım programları düzenlenmesi’, ‘Davraz Kayak Merkezi’nin daha geniş kitlelerce tanınması amacıyla tematik bazda tanıtım filmi hazırlanması’, ‘BAKA ile Antalya Teknokent işbirliğinde ITB Berlin Turizm Fuarı’na Antalya Teknokent Turizm Yazılımı firmaları ile ‘Travel Technology Antalya’ markası altında katılımı’, ‘Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Antalya İlinde Sağlık Turistleri Profil, Memnuniyet ve Eğilim Belirleme Anket Çalışması ve Analiz Raporu’nun hazırlanması için işbirliği protokolü’ gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.