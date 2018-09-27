BAKA YÖNETİM KURULU ANTALYA'DA TOPLANDI

BAKA YÖNETİM KURULU ANTALYA'DA TOPLANDI
ISPARTA
G.Tarihi: 27.09.2018 00:22
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Isparta Düğün Salonları
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Antalya Valiliği’nde toplandı. Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN başkanlığında BAKA Yönetim Kurulu’nun Eylül ayı olağan toplantısına; Antalya Valisi Münir KARALOĞLU, Burdur Valisi Hasan ŞILDAK, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer BAĞCI, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut ÇETİN ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir KARALOĞLU’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Antalya Valiliği Toplantı Salonu’ndaki toplantı öncesinde bilgi veren BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN, toplantıda özellikle turizm ve ticaret alanında yapılan çalışmaların ele alınacağını belirterek, “Toplantıda özellikle ihracatımızın bölge ihracatımızın artması için ticaret odalarımızın sektörün önde gelen kuruluşlarının taleplerinin değerlendirmesini yapacağız. Son zamanlarda Kalkınma Ajansımızın girişimleriyle bölgemizde yeni turizm destinasyonları oluştu ve bunların sonuçlarını da toplantıda değerlendireceğiz. Özellikle tabi ki Antalya’daki büyük turizm potansiyelinin gerek Burdurumuz’a gerek Ispartamız’a yansıması için son zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini de yavaş yavaş topluyoruz” dedi.

Sagalassos Antik Kenti’nun bulunduğu Burdur Ağlasun’da bir işletmeye uğradığını ve sürdürülen çalışmaların ne kadar doğru olduğunu işletmecinin ifadelerinin gösterdiğini belirten BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN, “Şunu söyledi; ‘gül sezonunda ben günde yaklaşık 300 kişilik gruplara burada hizmet verdim.’ Bu şunu gösteriyor, eğer biz bölgeyi bir bütün olarak ele alırsak ve buradaki avantajlı durumlarımızı iyi değerlendirirsek bölgemizin turizm potansiyelini üst noktalara taşımış olacağız. Dolayısıyla daha fazla istihdam olacak daha fazla gelir olacak bu da zaten Kalkınma Ajansımızın başlıca amaçlarından. Ben çalışmalarımıza destek veren sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza, ticaret odalarımıza, il genel meclislerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve toplantımızın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. BAKA Yönetim Kurulu Eylül ayı olağan toplantısı, gündemde yer alan maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.
 
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BAKA YÖNETİM KURULU ANTALYA'DA TOPLANDI
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