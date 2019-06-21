BAKA HABER BÜLTENİ
YENİ MALİ DESTEK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI TAMAMLANDI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ VERİLECEK
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), yeni çıktığı toplam 20 milyon TL bütçeli BAKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantılarına Isparta, Burdur ve Antalya'da gerçekleştirildi.
Isparta, Burdur ve Antalya'daki toplantılarda katılımcılar yeni mali destek programlarının amacı, hedefi, başvurunun nasıl yapılacağı gibi ilgili konularda bilgilendirildi. Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı ayrıntılı bilgi BAKA’nın http://www.baka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilecek. ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’, ‘Sosyal Kalkınma’ ve ‘Turizm Altyapısının Geliştirilmesi’ alanlarındaki mali destek programlarına son başvuru tarihinin internet üzerinden (KAYS) 23 Ağustos 2019’a kadar yapılabilecek olduğu hatırlatıldı.
BAKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları hakkında 3 ilde proje hazırlama eğitimi de verecek.
http://baka.gov.tr/bati-akdeniz-kalkinma-ajansi-2019-yili-m…
http://baka.gov.tr/uploa…/4685bilgilendirme-egitimtakvim.pdf