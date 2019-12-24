BAKA 2019 Yılı Sonuçlarını Açıladı: Isparta'da bir proje destek aldı

İslamköy Üretici Kadınlar

BAKA 2019 Yılı Sonuçlarını Açıladı: Isparta'da bir proje destek aldı
ISPARTA
G.Tarihi: 24.12.2019 17:54
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Isparta Düğün Salonları
  • 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları Açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yönetim kurulumuz tarafından onaylanan ve Bakanlığa iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmış olup desteklenmesi uygun görülen projeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İlBaşvuru SahibiProje Adı
AntalyaAntalya Bilim ÜniversitesiAntalya Bilimpark
AntalyaAntalya Büyükşehir BelediyesiÜreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar
IspartaAtabey Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğiİslamköy Üretici Kadınlar
BurdurBurdur İl Sağlık MüdürlüğüSağlıklı Çınarlar Evi
 
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