2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları Açıklandı

İl Başvuru Sahibi Proje Adı Antalya Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Bilimpark Antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Isparta Atabey Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İslamköy Üretici Kadınlar Burdur Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Çınarlar Evi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yönetim kurulumuz tarafından onaylanan ve Bakanlığa iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmış olup desteklenmesi uygun görülen projeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.