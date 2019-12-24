- 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları Açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yönetim kurulumuz tarafından onaylanan ve Bakanlığa iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmış olup desteklenmesi uygun görülen projeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
|İl
|Başvuru Sahibi
|Proje Adı
|Antalya
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Antalya Bilimpark
|Antalya
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
|Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar
|Isparta
|Atabey Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
|İslamköy Üretici Kadınlar
|Burdur
|Burdur İl Sağlık Müdürlüğü
|Sağlıklı Çınarlar Evi